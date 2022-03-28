​​​​​​​احتفاء بميلاد القائد.. مديرية البيئة في إقليم الفرات ستوزّع 10 آلاف غرسة على الأهالي

الإعلان عن بدء توزيع غرسات الأشجار على الأهالي بمناسبة ميلاد القائد عبد لله أوجلان، جاء بعد أشهر من إطلاق مديرية البيئة في إقليم الفرات حملة تشجير واسعة، حيث قامت من خلالها بزراعة عشرات الآلاف من غرسات الأشجار المتنوعة في الإقليم، وذلك بغرض تشجير المنطقة وتغيير مناخها.

تبدأ حملة توزيع غرسات الأشجار في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الحالي، ليتم البدء بزراعتها في الـ 2 من شهر نيسان/ أبريل القادم، وذلك بمناسبة ميلاد القائد الذي يصادف في الـ4 من الشهر نفسه.

وخصصت مديرية البيئة في إقليم الفرات لكل ناحية حصتها من غرسات الأشجار ليتم تسليمها للكومينات التي ستوزعها على الأهالي، وسيتم توزيع الأشجار على النواحي وفقاً للمساحات الخضراء في كل ناحية. وهي كالتالي:

* ناحية عين عيسى 1500 شجرة.

* ناحية صرين 2000 شجرة.

* ناحية شيران 2000 شجرة.

* ناحية القناية 1500 شجرة.

* ناحية كوباني 1500 شجرة.

* ناحية الجلبية 1500 شجرة.

أما بالنسبة لنوعية الأشجار التي سيتم توزيعها فهي أشجار "زيزفون، سرو، الكينا، والنخيل المروحي" بالإضافة إلى بعض أشجار الفستق الحلبي؛ لزراعتها في الغابات الموجودة في المنطقة.

وفي حديث لوكالتنا، قال الرئيس المشترك لمديرية البيئة في إقليم الفرات، عارف بالي، إن "هدفنا من حملة توزيع الأشجار تزيين مناطقنا بالأشجار، فالحروب أثرت كثيراً عليها وحان الوقت لتستعيد المنطقة جمالها، واختيارنا ليوم ميلاد القائد للبدء بزراعة الأشجار هو لكون القائد كان يعشق الطبيعة ودعانا لأن نكون أصدقاءً للبيئة".

وناشد عارف بالي الأهالي ضرورة نشر ثقافة التشجير، والحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها، وعدم التعرض لها وقطعها، وحمايتها لأنها الحل الأنسب لتنقية الجو.

يذكر أن مديرية البيئة تمكنت حتى الآن من إنشاء ثلاثة حدائق في ناحية صرين، وغابة في قرية شيخ جوبان جنوب مدينة كوباني غابة "الشهيد رستم" تضم 3000 شجرة متنوعة، وزراعة أكثر من 1000 شجرة في غابة كوباني بالإضافة إلى زراعة الأشجار في الأرصفة والمنصفات داخل المدينة، وزراعة 700 شجرة في غابة "الشهيد كلهات" بناحية الجلبية.

(ن ك/ج)

ANHA