​​​​​​​أهم أعمال مبادرة نون لحرية أوجلان خلال عام

مبادرة نون لحرية أوجلان، محاولة من نساء ناشطات وفاعلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لرد الجميل ومناصرة من وقف بحبره وفكره مراراً في خط الدفاع الأول عن كافة النساء.

وتهدف مبادرة نون لحرية أوجلان إلى تحقيق إطلاق سراح القائد الأممي عبد الله أوجلان، وتتطلع في هذا الشأن إلى التعريف بفكره ونشر أفكاره وفلسفته، بالإضافة إلى التعريف بنضاله الدؤوب من أجل نصرة الشعوب المظلومة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، بالإضافة إلى حماية الأقليات ومختلف الهويات الثقافية والإثنية والعقائدية والدفاع عن حقها بالهوية التي نصت عليها كل القوانين الإنسانية.

وبعد مرور 25 عاماً على الاعتقال التعسفي من قبل السلطات التركية للقائد عبد الله أوجلان، بالتعاون مع القوى الدولية وفق خطة لمؤامرة دولية شنيعة انتهت باختطافه واعتقاله في أوروبا، وبعد عام من إطلاق المبادرة، تجدد منسقة المبادرة، سوسن شومان، تأكيدها أن المبادرة لرد الجميل لقائد رفع حقوق المرأة في مقدمة اهتمامه، لافتة إلى أن إطلاق المبادرة بمنزلة عملية رد للجميل لمفكر نشر فكره في العالم لصنع نساء قويات، وخصَّ المرأة بعلم قائم بذاته جنولوجيا (علم المرأة)، وطرحه لأفكار أكدت وعلّمت النساء أن الحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق على الذات، بل بالانفتاح على الآخر، والحفاظ على "أنوثتنا كنساء".

وأكدت سوسن شومان لوكالتنا، أن أهم الأعمال المنجزة خلال عام، كانت حلقات توعوية شهرية عن فكر القائد عبد الله أوجلان، وأهم ما جاء في فلسفته بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، وتم التطرق إلى الجنولوجيا، وأثرها على تجربة المرأة الكردية في النضال التحريري ضد العقلية السائدة في المجتمع وضد الأحزاب "الإرهابية"، وقد تنوعت حلقات التوعية بين: الأمة الديمقراطية - جنولوجيا - المرأة في فلسفة أوجلان".

وأضافت أن "المبادرة نظمت اجتماعات دورية متنوعة النقاط والمواضيع، كان يتم فيها غالباً تقييم الأعمال التي أنجزت في الفترة السابقة ووضع مخطط يتناول المرحلة المقبلة، إضافة إلى المشاركة في منتدى الحوار السوري في ذكرى المؤامرة الذي أقيم في الرقة شمال سوريا، حيث تمت المشاركة عبر الفيديو مع الزميلة في المبادرة، فريناز عطية، وإقامة ندوة في البقاع في ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وكان لهذه الندوة الأثر الإيجابي في نفوس الحاضرات، حيث حضرها حشد من الفعاليات النسوية اللواتي أجمعن على تأييدهن المطلق لفلسفة وفكر القائد أوجلان وما قدّم من دعم ومساندة للمرأة".

وأوضحت منسقة المبادرة أنه "في الفترة من 23 إلى 26 كانون الثاني 2023، قام وفد دولي نظمته حركة النساء الكرديات في أوروبا بزيارة مجلس أوروبا في محاولة لإبراز حالة انتهاك الكرامة الإنسانية وحقوق أخرى لعبد الله أوجلان، الذي ما زال يقبع في عزلة تامة. وبدون اتصال لمدة 22 شهراً في سجن جزيرة إمرالي في تركيا. وكان الهدف أيضاً إبراز أهمية فكر هذا الزعيم الكردي في تحرير المرأة في جميع أنحاء العالم، ولفت الانتباه إلى الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء السياسيين في تركيا. كما أبدى الوفد الدعم للقائد أوجلان ولفكره وأهميته، لا سيما بالنسبة للنساء".

وتابعت سوسن شومان بسرد التقرير السنوي لمبادرة نون بقولها: "تمت المشاركة في التظاهرة التي نظمت أمام المجلس الأوروبي باسم مبادرة نون، لتأكيد رفض الانتهاكات التي تمارس من قبل السلطات التركية على القائد أوجلان، وأشار الوفد بأسف إلى أن المؤسسات الأوروبية ليس لديها آليات سريعة وفعالة لإنفاذ اتفاقية حقوق الإنسان في تركيا، لكنه يرحب بالتزام بعض الأعضاء بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويود الإصرار على ضرورة بذل الجهود والضغط الإعلامي والاجتماعي على جميع أعضاء مجلس أوروبا من أجل التوصل إلى حل جدي للقضية الكردية".

وأكدت سوسن شومان، أن عضوات المبادرة شاركن في مؤتمرات حضورية وعن بعد كان أبرزها: منتدى محامي القائد في الشمال السوري، مؤتمر في العراق في ذكرى الإبادة الإيزيدية، مؤتمر آخر في العراق، منتدى الشرق الأوسط للفيدرالية، إضافة إلى عدة لقاءات تلفزيونية وصحافية مع قنوات كردية وغيرها: قناة المرأة، وكالة أنباء هاوار، وكانت هذه اللقاءات تتمحور عن أنشطة المبادرة".

أما فيما يخص مخططات المبادرة لهذا العام، أكدت سوسن شومان لوكالتنا أن عضوات المبادرة مستمرات بعدة منتديات حضورية وعن بعد، كما تتطلع "مبادرة نون لحرية أوجلان" إلى العمل للضغط على المنظمات والمؤسسات والجهات الدولية المعنية، الحقوقية منها والسياسية، كي تخرج عن صمتها المطبق بشأن هذه القضية العادلة وتؤدي أدوارها المنوطة بها دفاعاً عن حقوق الإنسان عموماً وعن حقوق المعتقلين السياسيين خصوصاً، وعن حق القائد عبد الله أوجلان بصورة أخص".

(ي ح)

ANHA