​​​​​​​أهلاً سمسم.. لتنمية مهارات الأطفال العقلية والجسدية

افتتحت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، بين عامي (2022 – 2023)، 7 مراكز للتنمية والطفولة المبكرة، باسم "أهلاً سمسم".

تقع المراكز الـ 7 في إقليم الجزيرة، (مركزان في قامشلو، ومركزان في تربه سبيه، ومركز في جل آغا، ومركز في عامودا، ومركز في الدرباسية).

ويساعد "أهلاً سمسم" في تنمية مهارات الطفل على مختلف الصعد؛ منها النفسية والعاطفية والاجتماعية، كما يوفر له بيئة مناسبة لتنشئته تنشئة سليمة بعيداً عن أجواء الصراعات والنزاعات.

ويستقبل الأطفال من عمر (3 وحتى 8 أعوام)، بالإضافة إلى الأطفال من ذوي الهمم (الاحتياجات الخاصة)، سواء كانوا من ذوي الإعاقة البصرية أو العقلية أو لديهم مشاكل في النطق، معتمداً في تدريباته على جلسات، و65 نشاطاً ذهنياً وتنموياً وترفيهياً، يُنشط ذهن الطفل ويطور من إمكاناته.

ويُقسم التدريب إلى قسمين، في القسم الأول المخصص لأصدقاء أهلاً سمسم، يتم القيام بأنشطة مختلفة متعلقة بالأطفال حتى يتمكنوا من التعبير عما يجول في أذهانهم، ومساعدتهم في كيفية التعامل مع محيطهم الاجتماعي.

بينما في القسم الثاني والمخصص للأسر، يتم تدريب الأسر على أساليب تواصل جديدة تساعدهم للتعامل مع أطفالها واكتشاف ميولها واهتماماتها، بغية خلق جو يلائم الأطفال والأسرة، وبما يساهم في بناء أسرة ناجحة ومتفاهمة أيضاً.

قالت والدة طفلين يتلقيان التدريب ضمن مركز أهلاً سمسم في قامشلو، هليا عثمان، إن: "التدريب الذي يتلقاه أطفالنا توعوي وترفيهي، يساعد في تنمية الجوانب الاجتماعية والعاطفية لديهم".

وأشارت هليا عثمان إلى تخطّي ابنتها مشكلة (تعذّر الأداء النطقي)، بعد فترة من تسجيلها في المركز: "لاحظت عليها تغييراً واضحاً، وأصبحت تتحدث جيداً".

وأضافت: "أصبح أطفالي متفاهمين واجتماعيين، كما باتوا يعبّرون عن مشاعرهم دون خوف"، وأشادت بدور كادر المركز في تحقيق هدفه المنشود.

ويتم تأهيل كوادر أهلاً سمسم، وفق أسس معينة، لفهم حاجات ونفسيات الأطفال، وتطوير أساليب التواصل والتعامل معهم.

من جهتها، ذكرت سناء أحمد الشيخ، أن ابنتها تخرجت منذ نحو شهر من مركز أهلاً سمسم: "استفادت ابنتي من النشاطات التي تلقتها، كما أصبحت اجتماعية وتخلصت من الانطوائية التي كانت تعاني منها، من يريد أن يكون لطفله أو لطفلته مستقبل زاهر، عليه أن يُحضرهما إلى أهلاً سمسم".

بينما نوّهت المشرفة على مركز أهلاً سمسم لتنمية الطفولة المبكرة في قامشلو، إيمان حيدر، إلى سبب افتتاح هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة لهذه المراكز، قائلة: "بالنظر إلى حالة الحرب التي تمر بها المنطقة، وما لها من تأثير على الحالة النفسية للأطفال، ارتأت الهيئة افتتاح مراكز تنموية تساعد هؤلاء الأطفال على تخطّي العقبات التي تعرضوا لها أثناء الحرب وأثرت عليهم نفسياً".

لافتةً إلى وجود إقبال جيد على مركزهم، إذ يصل عدد الأطفال إلى نحو 50 طفلاً وطفلة في كل جلسة.

(ي م)

ANHA