​​​​​​​أحدث كليبها الأخير رواجاً كبيراً.. الإدارة الذاتية تكرم الطفلة سورخوين

وتأسس مركز باركين لدراسة وحماية التراث الكردي قبل عدة أشهر، ويهدف إلى الحفاظ على الثقافة الأصيلة والتراث والفن الكردي في مناطق قرى كوجرات بناحية ديرك، إذ يأمل القائمون عليه أن يكون قاعدة للانطلاق نحو تأسيس جبهة ثقافية في روج آفا.

وزار ممثلون عن هيئة الثقافة وأعضاء مركز باركين مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بناحية عامودا، وجرى استقبالهم من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس طلعت يونس، ونظيرة كورية.

وأحدث الكليب الأخير الذي أُصدر من قبل مركز باركين باسم "payizok" ضجة على مواقع التواصل الافتراضي، والمثير للاهتمام هو أن تجد طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاماً مثل سور خوين تغني أغاني بصبغة تراثية وفلكلورية يصعب أداؤها على الكبار أحياناً.

وكرمت الإدارة الذاتية مركز باركين بدرع تقديري، وأهدت الطفلة سورخوين آلة طنبور تقديراً وتشجيعاً لموهبتها.

وفي لقاء مع وكالتنا، قال خالد سعدون والد الطفلة سور خوين، إن ابنته ذات الـ 11 عاماً، تمتلك خامة صوتية جميلة منذ صغرها، ودائماً ما كان يشجعها على الاستماع إلى أغاني الآباء والأجداد التراثية، ولفت: "سور خوين كانت دائماً تسألني لماذا أريدها أن تتعلم غناء هذا النوع من الأغاني، فقلت لها إذا أردت أن تصبحي فنانة مميزة عن غيرك في المستقبل يتوجب عليكِ أن تتعلمي هذه الأغاني لتختلفي عنهم".

ونوّه والد سورخوين إلى الصعوبات التي واجهتها أثناء التدريب "لاقت سورخوين صعوبات في نطق الكلمات الأدبية التي تحتاج إلى نفسٍ عميق، وكانت تتهرب أحياناً. ولكن الدعم والتشجيع دفعها لمواصلة العمل".

أما الطفلة سورخين سعدون فقالت: "التحقت منذ 5 أشهر بمركز باركين، هذه أول أغنية لي، أعمل الآن على أعمال غنائية جديدة، شعرت بفرح غامر حين رأيت تفاعل المشاهدين مع الأغنية بشكل واسع على مواقع التواصل الافتراضي".

(أ س/ آ)

ANHA