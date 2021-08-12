​​​​​​​أحدهم على فراش الموت.. مرتزقة تركيا يختطفون 19 مواطناً في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر خاص لوكالتنا بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف 4 مواطنين من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريسه بعفرين المحتلة، في الـ 10 من الشهر الجاري.

وبحسب المصدر فإن المختطفين هم كل من: آزاد فاضل عربو ـ علي بكر علو ـ إبراهيم خالد علو ـ والمواطن دليل دون معرفة تفاصيل أخرى حوله.

وقال المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى سجن قرية إيسكا التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، مطالبين ذويهم بفدية مالية لقاء الإفراج عنهم.

كشف هوية 9 مختطفين من أهالي قرية قورت قولاق

وكشف المصدر عن هوية 9 مختطفين من أهالي قرية قورت قولاق الكبيرة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة، بعد إقدام مرتزقة "السلطان مراد" التابعة لجيش الاحتلال التركي، على مداهمة القرية مساء أمس الأربعاء، بعشرات العربات العسكرية واختطاف 15 مواطناً من أهالي القرية بحجج واهية.

ووفقاً للمصدر نفسه عُرِف من المختطفين كل من: محمد بركات (60) عاماً ـ إيبش بركات (20) عاماً ـ لقمان حمادة (20) عاماً ـ أحمد عدنان مصطفى (26) عاماً ـ عدنان مصطفى (55) عاماً ـ عدنان بركات ـ عابدين علي شباب ـ محمد شيخ أحمد ـ لقمان شيخ أحمد.

فيما أقدم مرتزقة الاحتلال التركي في وقت سابق على تدمير منزل المواطن محمد بركات الذي تم اختطافه برفقة ابنه إيبش بركات، إلى جانب تدمير أكثر من 20 منزلاً في القرية ذاتها.

كما قال المصدر أن محمد بركات اختطف من قبل المرتزقة وهو على فراش الموت.

(ف إ/ س ر)

ANHA