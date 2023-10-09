​​​​​​​أهداف تركيا من تصعيد الهجمات على شمال وشرق سوريا

أوضح الكاتب السوري والسياسي المعارض علي الأمين السويد أن تصعيد دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا جاء بعد فشل الترويج لحرب العشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية.

ولفت السويد أن "تركيا تريد التوسع الجغرافي على حساب الأرض السورية، وستخلق الظروف الكاذبة التي تمكنها من المجادلات السياسية لتحقيق رغباتها واستكمال تنفيذ الميثاق الملي التركي".

من جانبه، أشار السياسي المصري المستقل والمهتم بالقضية الكردية، رامي زهدي، إلى أن "الممارسات التركية تشير بشكل مباشر إلى "روح عدائية ممنهجة تجاه الكرد سواء في سوريا أو العراق".

ولفت زهدي إلى أن تصريحات وزير خارجية دولة الاحتلال التركي بضرب المرافق الحيوية في كل من سوريا والعراق تمثل "شروع في جرائم حرب دولية لا تتفق مع القانون الدولي".

وانتقد زهدي صمت القوى الدولية تجاه هذه الاعتداءات، مبيناً أن تمريره "لهذه الاعتداءات التركية المستمرة عبر غض الطرف على دول جوارها (سوريا والعراق) يمثل اختلالاً في منظومة العدالة الدولية ويهدد الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم كله".

وشدد زهدي على ضرورة أن يدرك "المجتمع الدولي بأن العالم لم يعد يتسع للمزيد من الصراعات غير المبررة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجتاح دول العالم كلها دون استثناء، تحرك العالم الآن مطلوب بشكل جدي مخلص لحماية المنطقة من التحول لظروف أصعب من عدم الاستقرار نتيجة استمرار تركيا على نفس النهج في التعدي على دول الجوار".

(ي ح)