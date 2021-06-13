​​​​​​​عهد نتنياهو قد ينتهي.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد للتنصيب مساء اليوم

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: "اليوم، تنتهي حقبة نتنياهو، بعد 12 عامًا في الحكم".

وأشارت إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يكون حزب عربي "وتمثله القائمة العربية الموحدة، شريكًا في الائتلاف الحكومي".

وأضافت: "سيتم خلال جلسة أداء اليمين تنصيب رئيسٍ جديد للكنيست وهو النائب "ميكي ليفي"، من حزب "هناك مستقبل"، خلفًا للنائب ياريف ليفين، وهو من حزب الليكود".

وبحسب الاتفاق الائتلافي الجديد، فإن رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، سيخلف نفتالي بينت في رئاسة الوزراء بعد عامين.

وعلى صلة، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مقربين من نتنياهو، أنه تعهد لحلفائه بمواصلة قيادة "المعسكر الوطني" كزعيمٍ للمعارضة.

(ع م)