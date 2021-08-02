​​​​​​​أحد أبناء شيوخ شمر: الإدارة الذاتية وحّدت وقوّت سوريا

وأشار الجربا إلى أن الإدارة الذاتية فعلت ما لم تفعله الحكومة السورية " قوات سوريا الديمقراطية حررت مدينة الرقة ودير الزور من أكبر تنظيم إرهابي "داعش"، وساد الأمن والاستقرار في المنطقة ".

وأضاف:" في المقاييس يجب أن تكون الحكومة السورية بمثابة الأب تدافع عن الأراضي السورية لكنها لم تقم بواجبها تجاه الأراضي السورية التي كانت محتلة من قبل داعش، فلو قامت دمشق بحماية المدنيين ودافعت عن الأراضي السورية لحظيت بشعبية واسعة واحترام الإدارة الذاتية".

ولفت الجربا إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضحت بالآلاف من الشهداء من كافة المكونات الكردية والعربية والسريانية والآشورية والإيزيدية في سبيل حماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها والعالم يشهد على هذا.

ونوه هاشم الجربا: " في الوقت الذي تطلب فيه حكومة دمشق من الخارج إعادة إعمار سوريا، فإن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدأت بإعمار المناطق المحررة من داعش دون انتظار أحد، ورأيت ذلك على أرض الواقع في الرقة ودير الزور وباقي المناطق إضافة إلى الزراعة والتجارة والأمن الداخلي واحترام المواطن والمرأة".

وتساءل الجربا؛ كيف لمشروع الإدارة الذاتية أن يضعف سوريا؟! وأضاف:" على العكس تماماً الإدارة الذاتية قوّت سوريا وجعلتها في حال أفضل وعلى الجميع أن يحتذوا بنموذج الإدارة والدليل أنا هنا ضمن الإدارة أقول أنا سوري وليس حسكاوي أو رقاوي أو ديري".

وأبدى الجربا استغرابه من تصريحات الخارجية السورية بأن " الإدارة الذاتية تضعف سوريا" قائلاً:" جميع الدول الغربية والإقليمية وحتى المحتلة لسوريا تعلم بأن شمال وشرق سوريا روج آفا هي الجغرافية الأكثر أمناً في سوريا ككل، إذاً أين الضعف؟".

'لم يمنع أحد حكومة دمشق من تحرير عفرين وكري سبي وسري كانيه'

وأضاف:" نحن هنا في شمال وشرق سوريا نرى ما لا يراه غيرنا كونه نحن أبناء المنطقة ونعيش هنا وحررنا المدن وقدمنا الشهداء وما زلنا نقدم كل يوم على خطوط التماس مع المحتل، لم يمنع أحد حكومة دمشق من تحرير عفرين وكري سبي وسري كانيه وتقديم المساعدة لأهلها والتي هي من ضمن مسؤوليتها".

وتابع قائلاً: "على دمشق أن تنظر إلى الإدارة الذاتية ببصر وبصيرة ستوصلون إلى النتيجة المطلوبة ،الإدارة الذاتية ليست كرداً فحسب بل القيادات الموجودة فيها عربية وسريانية آشورية وإيزيدية أي من كافة المكونات، لذلك عندما تخاطب دمشق أو أي جهة أخرى الإدارة الذاتية لا تخاطب الكرد فقط بل جميع مكونات المنطقة".

وحث الجربا حكومة دمشق أن ترى نفسها مسؤولة عن التراب السوري في الوقت الذي تطالب فيه الإدارة الذاتية بالتفاوض معها من أجل تقريب وجهات النظر ضمن شروط المواطنة".

وطالب حكومة دمشق بالاعتدال والواقعية وقال:" نحن نعيش واقعاً جيداً في المنطقة نلامس هذا شيء والنظام يلامس هذا الشيء، أرى اليوم أن هناك مازوت في الكازية، وخبزاً في الفرن، وقوات أمن يعملون على حراسة وحماية المنطقة لمنع دخول الإرهابيين وهذا ما أريده كمواطن".

(ل)

ANHA