​​​​​​​أهالي: تركيا ترتكب جرائم بحق الإنسانية في شمال شرق سوريا وسط صمت دولي

بعد فشلها المتكرر في إخضاع الشعوب، تعمد دولة الاحتلال التركي إلى استهداف المواطنين في شمال شرق سوريا ومناطق باشور (جنوب كردستان) وشنكال، ضاربة بذلك القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط. وآخرها استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال لسيارة نقل الركاب على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، 3 منهم نساء.

في هذا الشأن، رصدت وكالتنا آراء بعض المواطنين في الحسكة، الذين اتفقوا جميعاً على رفضهم واستنكارهم لهذه الجرائم محملين المجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب.

حيث استنكر المواطن عبد الباقي إبراهيم إقدام دولة الاحتلال التركي على استهداف المواطنين على طول الحدود مطالباً المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وروسيا، بتحمّل مسؤولياتهما ووضع حد للجرائم التركية بحق المواطنين.

فيما شجب دلسوز إبراهيم استهداف الاحتلال التركي بالقذائف والطائرات المسيّرة للمواطنين في شمال شرق سوريا بشكل شبه يومي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تركيا.

فيما استنكر المواطن راكان شيخو الهجمات التركية على المواطنين، وقال: "ما ذنب هؤلاء النساء والأطفال والمسنين حتى تستهدفهم القذائف والطائرات التركية باستمرار؟" ووصف جرائم تركيا بأنها ترتقي إلى "جرائم بحق الإنسانية". مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد لدولة الاحتلال التركي.

(ل)

ANHA