​​​​​​​أهالي: نحتفل بنوروز هذا العام بروح النصر في غاري

يستعد أهالي شمال وشرق سوريا لاستقبال عيد النوروز الذي يصادف 21 آذار من كل عام بروح ومعنويات عالية وخاصة بعد الانتصار الذي حققته مقاتلو الكريلا في منطقة غاري بباشور كردستان، مؤكدين على استمرارهم لطريق المقاومة ضد المخططات التركية.

المواطن علي حسن قال:" نستقبل نوروز هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام السابقة التي مرت علينا، فقد حمل نوروز 2021 انتصارًا قويًّا لقوات الدفاع الشعبي على الاحتلال التركي في غاري".

مضيفًا:" بحلول نوروز 2021 نتطلع إلى تحقيق العديد من الانتصارات على مختلف الصعد".

عبد الغفور مصطفى بارك في بداية حديثه حلول نوروز على عامة الشعوب وبشكل خاص على الشعب الكردي، متمنيًا تحقيق المزيد من الانتصارات للشعب الكردي ولشعوب المنطقة، وتحقيق وحدة الصف الكردي، لنثبت للعالم أنه انبعاث لحياة جديدة وربيع مزدهر".

آسيا جمعة نوهت إلى أنهم "يعتبرون شهر آذار شهر الحرية وإضفاء رونق المرأة على المجتمع من خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يليه نوروز الذي يحمل في طياته بُشرى النصر بعد انتصارات جبال غاري".

وبدورها بيّنت رفعة إبراهيم من أهالي ناحية عامودا إلى إن" نوروز هذا العام هو نوروز الانتصارات للشعب الكردي مؤكدةً الاستمرار في طريق المقاومة من أجل مجابهة المخططات التركية الاحتلالية.

(م ح)

ANHA