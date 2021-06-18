​​​​​​​أهالي: كيف يستقبل PDK المرتزقة بحفاوة ويُقدِم على اعتقال ممثلينا؟

أثار اعتقال قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في الـ10 من حزيران الجاري، غضبًا شعبيًّا في مناطق شمال وشرق سوريا، في وقت يتعرض فيه جنوب كردستان لهجمات الاحتلال التركي، وتزامنًا مع مساعي إتمام الحوار الكردي.

ويرى المراقبون للشأن الكردستاني أن هذه الأعمال لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الكردستاني؛ بل تخدم أجندات الأعداء الذين يحاولون زرع بذور الفتنة ومنع كل تقارب كردي.

وفي هذا السياق، استنكر المواطن حسين الحسن من أهالي مدينة الحسكة إقدام حكومة باشور كردستان على اعتقال أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وأشار إلى أن هذه الأعمال تخدم أعداء الشعب الكردي في كافة أرجاء كردستان، تزامنًا مع المساعي ومحاولات إتمام التقارب الكردي – الكردي.

وبيّن حسين أن هدف الاحتلال التركي الاستراتيجي هو ضرب وحدة الشعب الكردي ومكتسباته التي حققها أبناؤه الشهداء.

ومن جانبه أوضح المواطن عبد الرزاق محمد أنه خلال زيارة وفد من مرتزقة ما يسمى "الائتلاف الوطني" برئاسة المرتزق نصر الحريري إلى باشور كردستان، في الثاني من آذار المنصرم، استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الوفد بحفاوة، متسائلًا، "كيف يتم اعتقال ممثلين الإدارة الذاتية في الوقت الراهن؟".

مضيفًا "هذه الأعمال لا تخدم إلا أجندات الاحتلال التركي وسياساته".

'بوحدة الصف الكردي ستفشل كافة مخططات العدو'

كما ناشدت المواطنة شيرين شيخ داوود عموم الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان توحيد ورص صفوفه حيال هجمات ومؤامرات الاحتلال التركي، التي تطال شعوب كردستان، قائلةً "كفى للخيانة.. وبوحدة الصف الكردي ستفشل كافة مخططات العدو التي تستهدف مشروعنا الديمقراطي".

المواطن محمد صالح محي، من ناحية الدرباسية أضاف بدوره "قبل عدة أيام، اعتُقل ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي وممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان دون الإدلاء بأي تصريح حول ذلك"، وأضاف:" نستطيع القول إن اعتقال ممثلي PYD والإدارة الذاتية يخدم أجندات ومصالح الدولة التركية".

وطالب محي حكومة باشور كردستان بالكشف عن أوضاع المعتقلين وإطلاق سراحهم.

ومن جانبها، أشارت المواطنة نجوى العباسي إلى أن اعتقال حكومة باشور كردستان لممثلي الإدارة الذاتية وPYD يؤكد أن حكومة باشور كردستان شريكة لتركيا في ارتكاب المجازر والهجمات على أراضي شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

أما المواطن محمد ميرزو فقال "في الوقت الذي تعمل فيه الأحزاب الكردية على توحيد الصف الكردي، وفي هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب الكردي عامة، قامت حكومة باشور كردستان باعتقال ممثلي حزب كردي وممثل الإدارة الذاتية، وهذا لا يصب في خدمتنا، عليها أن تطلق سراحهم على الفور".

(أح ب رسـ)

ANHA