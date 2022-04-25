​​​​​​​أهالي: المعتقلون السياسيون يناضلون من أجلنا ونحن نساندهم وسنناضل من أجلهم

تستمر دولة الاحتلال التركي برئاسة حكومة حزب العدالة والتنمية في سياسة الإبادة ضد الشعب الكردي والمعتقلين السياسيين الكرد، إذ يتعرض المعتقلون لعمليات تعذيب ممنهجة جسدياً ونفسياً ما أدى إلى استشهاد العديد منهم داخل أقبيتها، بهدف كسر مقاومتهم التي انطلقت شراراتها من مقولة الشهيد مظلوم دوغان "المقاومة حياة"، ورفيق دربه الشهيد كمال بير الذي قال "بمقاومتنا.. نحول الموت إلى حياة"، ضمن سجن آمد بباكور في أوائل الثمانينات من القرن المنصرم، احتجاجاً على سوء أحوال السجن والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب المتبع بحق السجناء وعدم السماح للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم.

في هذا السياق، استنكرت المواطنة، آيتان رشو ممارسات الدولة التركية بحق السياسيين الكرد داخل سجونها، وقالت "مهما زادت الدولة التركية جرائمها بحق السجناء الكرد لن تستطيع كسر إرادتهم ومقاومتهم ضد الظلم والإبادة، ولن يتراجعوا عن المطالبة بحريتهم وقضيتهم".

وأكدت آيتان مساندتها لعوائل السجناء الذين اعتقلوا من أجل حرية شعبهم، وقالت "نحن مستعدون للوقوف إلى جانب عوائل السجناء، لأن أبناءهم أبناؤنا ويناضلون من أجلنا، ونحن سنناضل من أجلهم لرفع هذه الممارسات والتعذيب بحقهم".

تركيا تقتل الكرد داخل السجون

أما المواطن أحمد نبيكو، فأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تنتهج سياسة الإبادة ضد الشعب الكردي، وقال "دولة الاحتلال التركي تهاجم الكرد وتعتقلهم أينما وجدوا وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب".

مضيفاً "نتيجة التعذيب يقتل العشرات من السياسيين الكرد داخل السجون التركية، في محاولة للقضاء على وجود الكرد في كل مكان".

من جهته، قال المواطن عمر عمر إن "الدولة التركية تعتقل كل يوم السياسيين الكرد؛ لأنهم يطالبون بحقهم، وكل من يقول أنا كردي يتم زجّه في السجن"، مشدداً "لن نقبل ما يحدث داخل السجون وسنحاسب الجناة".

وأشار عمر إلى أن نضال الكرد مستمر حتى الوصول إلى أهدافهم، داعياً جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية إلى الضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف هذه الظلم والتعذيب والجرائم بحق الكرد والمعتقلين السياسيين.

(ف)

ANHA