​​​​​​​أهالي زركان: نتخذ من المقاومة طريقاً للتمسك بالأرض ودحر الاحتلال

مع بدء الهجوم التركي ومرتزقته على مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض ووصول المرتزقة إلى مشارف ناحية زركان بدأت معاناة الأهالي، حيث تفصل بين المدينة ومناطق المرتزقة مسافة حوالي 2 كم فقط.

وتتعرض الناحية والقرى التابعة لها بشكلٍ شبه يومي لهجمات وقصف عشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني"، حيث يستهدفون القرى الآهلة بالسكان بشكلٍ مباشر.

وعلى الرغم من القصف العشوائي للاحتلال التركي ومرتزقته، إلا أن أهالي ناحية زركان يرفضون الخروج من منازلهم وبلدتهم، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم وعدم تركها للاحتلال ومرتزقته.

ويوضح المواطن عزيز تمو من ناحية زركان، أنهم لن يتخلوا عن بلدتهم ومتمسكون بها على الرغم من القصف العشوائي الذي يتعرضون له.

ويقول تمو: "قبل أشهر تعرض منزل جاري للقصف كنت شاهداً على وحشية الاحتلال التركي، حيث أصيب جميع أفراد العائلة، واستشهدت امرأة، وأصيب ابني بشظايا".

ويضيف: "هذا القصف لم يدخل التردد في قلبي ولو لوهلة لترك المنزل، أصررت على البقاء في مسقط رأس أولادي، لا أريد أن يكبروا بعيداً عن بلدتهم، سأحافظ على مبدأ المقاومة الذي سار عليه آلاف الشهداء".

وتتعرض الناحية كمثلها من المناطق القريبة على خطوط التماس كتل تمر وعين عيسى وقرى ناحية شيراوا والشهباء لهجمات مكثفة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بهدف إفراغ المنطقة وتهجير من تبقى من المدنيين.

ويقول المواطن سليمان إبراهيم من المكون العربي: "منذ عامين ونحن نتعرض بشكل يومي لهجمات وقصف الاحتلال التركي على ناحية زركان، هدفه من ذلك بث الرعب لإجبارنا على ترك منازلنا وإفراغ المنطقة".

ويضيف: "أنا الآن على رأس عملي وحياتي تستمر بشكلٍ طبيعي رغم القصف والهجمات، وسأبقى متمسكاً بمنزلي وبلدتي وأرض أجدادي وهذه رسالتي للمحتلين".

فيما دعا المواطن صالح حمو، الدول التي تسمي نفسها "الضامنة" إلى وضع حدٍ للجرائم التركية، وتابع "نريد الأمان الذي كنا نعشيه قبل هجمات وقصف الاحتلال التركي".

كما أكد المواطنان محمد داود سينو ومجيد معي "نحن سكان ناحية زركان صامدون وسنبقى محافظين على وحدة أرضنا بتكاتف مكونات المنطقة".

(أ م)

ANHA