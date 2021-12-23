​​​​​​​أهالي زركان: لن نخرج من أرضنا وعلى الدول الضامنة القيام بواجبها

تعرضت بلدة زركان وقراها الشمالية، الجنوبية، والغربية، خلال اليومين الماضيين لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، انطلاقاً من قواعدهم في قريتي باب الخير والداودية المحتلتين.

وطال القصف كلاً من قرى "الأسدية، الربيعات، محرملة، تل أمير، ومزرة وتل الورد" بالإضافة إلى الأحياء الغربية للبلدة وسوقها الشعبي. حيث قصفت البلدة بقذائف المدفعية والصاروخية، ووصل عددها حسب بيان لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، إلى أكثر من 60 قذيفة، والتي أدت لاستشهاد 4 مدنيين هم كل من "ملكة أحمد العيد 30 عاماً، ووالدتها المسنة فصلة العيد البالغة 60 عاماً من قرية الربيعات، والمواطنين صالح حميد ومحمد خير عليان من قرية الأسدية".

وألحق القصف التركي لبلدة زركان أضراراً مادية كبيرة بالمنازل وممتلكات المدنيين.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع عدد من أهالي زركان الذين تعرضت منازلهم للقصف والدمار بشكل كامل.

وقال المواطن عبد العزيز شواخ الكنعو من أهالي ناحية زركان "تعرضت ناحية زركان منذ ساعات الظهر وحتى ساعات الليل المتأخرة لقصف مستمر من قبل المحتل التركي ومرتزقته".

وأضاف عبد العزيز الكنعو "وقع في منزلي أكثر من6 قذائف، مما أدى إلى تدمير منزلي بالكامل ".

وطالب الكنعو، المنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على المحتل التركي وإيقاف هجماتها على المدنيين.

ومن جانبها قالت أمينة الأحمد من ناحية زركان "منذ ثلاثين سنة ونحن نعيش في هذا المنزل، قمنا بتأسيسه بالتعب والجهد، ودمر جميع ذلك بسبب قصف المحتل التركي لساعات".

وأضافت أمينة "القصف دمر جميع أرجاء منزلي ولم يتبقَّ شيء فيه، من أدوات كهربائية وفرش وجميع ما تبقى من مستلزمات المنزل تعرض للكسر والدمار".

وأكدت أمينة الأحمد، أنهم وعلى الرغم من القصف المستمر لمنازلهم لن يخرجوا من أراضيهم وسيتشبثون بمنازلهم مهما كان الثمن.

وقال المواطن من ناحية زركان محمود محمد الحسين "قصف المحتل التركي ناحية زركان وقراها بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي وامتد القصف إلى قرى في ناحية تل تمر أيضاً، وخاصة الأماكن الآهلة بالسكان".

ونوه محمود الحسين "ما ذنب الأهالي في كل ما يحصل، أين المنظمات الإنسانية والدولية، فجميع تلك الانتهاكات التي يقوم بها المحتل التركي تحصل أمام أعينهم".

وأكد محمود الحسين في نهاية حديثه، أنهم وعلى الرغم من الانتهاكات والقصف المستمر للبلدة يستمرون في البقاء في منازلهم وأراضيهم.

(م)

ANHA