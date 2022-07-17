​​​​​​​أهالي وشيوخ عشائر ريف دير الزور الشرقي يرفضون الهجمات التركية ويؤكدون جاهزيتهم للتصدي لها

شارك في الاجتماع الذي عُقد في المجمع التربوي ببلدة السوسة، عدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم رحب الأمين العام لتجمّع عشائر البو كمال، حواس الجاسم، بالحضور وقال "زادت في الفترة الأخيرة، تهديدات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا، ومن الضرورة بمكان توحيد الصفوف للوقوف في وجه هذه التهديدات".

وأكد حواس الجاسم "لن نفرط بشبر من أراضينا وسنكون السد المنيع أمام أطماع دولة الاحتلال التركي، وواجبنا أن ندافع عن أرضنا وعرضنا في حال حاول أي محتل دخول أراضينا".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة هجين، صلاح السلمان "في الوقت الحالي نمر بظروف عصيبة ولا بد من اتحادنا ونبذ جميع الخلافات الطائفية والعشائرية والنظر إلى العدو الأكبر الذي يتربص بنا".

وأضاف "نحن الأهالي، يجب أن نقف إلى جانب مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية في وجه المحتل الغاشم".

خلال مداخلات لأهالي ريف دير الزور الشرقي، أكدوا على استعدادهم للوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي، وأوضحوا "سنسير على خطا شهدائنا ولا بد أن يقف كل فرد منا على رأس عمله، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

وفي ختام الاجتماع، أكد شيوخ ووجهاء العشائر وأهالي ريف دير الزور الشرقي على رفضهم لتهديدات دولة الاحتلال التركي وأنهم مستعدون للمقاومة في وجه الاحتلال التركي.

الجدير بالذكر أنه ستنطلق اليوم عصراً، مظاهرة حاشدة من بلدة غرانيج باتجاه بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، تنديداً بالاحتلال التركي والصمت الدولي حيال ممارسات وجرائم الاحتلال في المنطقة.

(ث ع/خ)

ANHA