​​​​​​​أهالي وعشائر ريف دير الزور الشرقي: نقف بحزم مع قسد للدفاع عن كرامتنا

وخرج الآلاف من أهالي بلدات الباغوز وهجين أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي، اليوم الخميس، في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على عين عيسى وعموم مناطق شمال وشرق سوريا، بمشاركة وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة.

وانطلقت التظاهرة من أمام مشفى هجين، حمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها: "نحن أبناء دير الزور نرفض خلايا الاحتلال التركي، يسقط حزب العدالة والتنمية لا للطاغية أوردغان"، ورددوا الشعارات التي تعبّر عن رفضهم واستنكارهم للهجمات التركية.

وعلى هامش التظاهرة، قال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، صلاح السلمان، لمراسلتنا: "نرفض الاحتلال التركي وتدخلاته في شؤون المنطقة".

وأضاف: "نقف اليوم بكل حزم وثبات يدًا بيد مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية العسكرية، والسياسية والمدنية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من أجل الدفاع عن أرضنا وكرامتنا وحريتنا".

وأمضى مؤكدًا: "نقول لكل مّن تسول له نفسه، أنه واهم، وأن بلادنا ستبقى صامدة ولن تكون ممرًّا لأي تدخل أو اعتداء على أرضنا ومناطقنا، ونقول للأتراك إن عين عيسى هي دير الزور، ودير الزور هي عين عيسى، وبكم ومن خلالكم أيها الشعب سنقاوم ونقدم الشهداء من أجل نيل حريتنا وكرامتنا وندافع عن مكتسباتنا وخيراتنا".

وثمّن السلمان خلال حديثه، تضحيات الشهداء، فأفاد: "باسمكم جميعًا نرفع أسمى آيات العز والفخر والإجلال والاحترام لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتنا وكرامتنا".

كما توجه بالتحية إلى المقاتلين في الجبهات، بالقول: "تحية للمقاتلين البواسل على جبهات القتال من أجل الحفاظ على حقوق الشعب السوري بكافة مكوناته".

وبدوره، تحدث وجيه إحدى العشائر العربية في المنطقة، عبد العزيز السالم، لمراسلتنا، وأكد رفضه للاحتلال التركي، فقال: "نحن نرفض الاحتلال التركي على أراضينا، ونحن شعب واحد ومكون واحد، نحن وكل من يقف على هذه الأرض"، وشدد السالم على ثباتهم "كشعب واحد ضد كل محتل طامع في بلادنا وسندافع عنها".

(ف ع/ س ر)

ANHA