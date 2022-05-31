​​​​​​​أهالي وأعضاء مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل يطالبون بإيقاف المخططات التركية في سوريا

تجمّع المئات من أهالي الرقة وريفها وأعضاء حزب سوريا المستقبل أمام كنيسة الشهداء، وسط المدينة، مستنكرين خلال هتافاتهم، الصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي.

وحملوا يافطات كتب عليها "نرفض مشروع الاستيطان والتغيير الديموغرافي التركي في سوريا"، "نعم لعودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بضمان دولي"، "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

انطلقت المظاهرة نحو دوار الساعة، وسط مدينة الرقة، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أدلي بعدها ببيان، باسم مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل قرأه رئيس المجلس حميدي الرديني.

جاء في نصه: "منذ بدايات إطلاق شرارة التغيير في سوريا، بدأت الدولة التركية التي ـ على الرغم من كل التجاوزات التي تقوم بها بحق شعبنا واحتلال أراضينا ـ نعتبرها دولة إقليمية وجارة عليها المحافظة على هذه القوانين الدولية، إلا أنها تصعّد من تهديداتها المباشرة بالتوغل في الداخل السوري واحتلال المزيد من الأراضي السورية بحجة إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم".

أضاف البيان "هذا يدل على مدى عدم استقرار السياسة التركية اتجاه الأحداث والتوازنات الدولية، وإن تلك التهديدات تأتي في محاولة من حزب العدالة والتنمية والمتمثلة بشخصية أردوغان المريضة بروح السلطة للتهرب من أزمتها السياسية والاقتصادية والدخيلة وتصديرها إلى المناطق المجاورة".

وأكد البيان "أن العملية العسكرية التي يروج لها أردوغان على حدود سوريا ما هي إلا لتطهير المنطقة من سكانها الأصليين وتوطين المرتزقة في مسعى لتغيير تاريخ المنطقة وإلحاقها بالدولة التركية، والتي تهدف من خلالها إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأشار البيان "كل هذه التهديدات تأتي أمام مرأى دول العالم والمجتمع الدولي في تغيير هوية المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين على غرار ما حدث في عفرين ورأس العين وتل أبيض مؤكداً أن تركيا تحاول استغلال الأزمات الخارجية لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية".

وأوضح البيان "إننا في حزب سوريا المستقبل ندين ونستنكر تلك التهديدات والمزاعم لاحتلال مناطق جديدة وبدورنا نعلن من هذا المكان الاستمرار في المقاومة والتصدي والوقوف خلف قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وطالب البيان "المجتمع الدولي والدول الضامنة أن تلعب دورها وتتحمّل مسؤوليتها في إنهاء الاحتلال التركي ووقف أي اجتياح جديد للأرضي السورية وإيقاف الأطماع التوسعية العدوانية".

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات تستنكر صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق وسوريا والمناطق المحتلة.

(أع/خ)

ANHA