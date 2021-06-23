​​​​​​​أهالي تربه سبيه...على شعب باشور وأحزابها الانتفاضة ضد الاحتلال التركي

في خطوة منهم للوقوف مع الكريلا الذين يخوضون معارك الوجود في مناطق النضال المشروع في جنوب كردستان، خرج اليوم أهالي ناحية تربسبيه في مسيرة منددة بالهجمات التركية على تلك المنطقة.

وتجمع المتظاهرون أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، وجابوا السوق المركزي حاملين لافتات كتب عليها ( لتمت الخيانة وتحرر كردستان و ليكن مستقبلنا هدفكم ) كما هتفوا ضد الجرائم التركية بحق الشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة.

ووقف المتظاهرون أمام مبنى مجلس الناحية وهناك ألقى الإداري في المجمع التربوي فنر حسين كلمة أشار من خلالها " بأن التاريخ يعيد نفسه على يد الاحتلال التركي ، لذا على المجتمع الدولي منع تكرار مجازر أخرى بحق الشعب الكردي ".

كما ونوه فنر حسين إلى أن عائلة البرزاني مطالبة من قبل الشعب الكردي أن تتخلى عن سياستها الحزبية والمصلحية وكف تعاونها مع العدو.

وناشد في ختام حديثه شعب جنوب كردستان وأحزابها السياسية بالانتفاضة في وجه الاحتلال التركي وإظهار موقف جدي.

واختتمت المظاهرة بالهتافات التي تحي مقاومة الكريلا .

( ر ر/ آ د )

ANHA