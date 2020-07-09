​​​​​​​أهالي تربه سبيه يستذكرون شهداء مقاومة 14 تموز في سجن آمد

نظم مركز هيزل للثقافة والفن في ناحية تربه سبيه اجتماعاً جماهيرياً لأهالي الناحية لاستذكار شهداء مقاومة 14 تموز في السجون التركية، وذلك في صالة النادي السياحي شمالي الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث بعدها نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تربه سبيه محمد حجي فرحان الذي رحب بالحضور وتطرق إلى جرائم وممارسات الدولة التركية خلال عقود من الزمن ضد شعوب المنطقة عامة والكرد بشكل خاص، مؤكداً أن مقاومة السجون وقوة الإرادة التي أبدوها أمام التعذيب الوحشي أشعلت ثورة ضد الظلم والفاشية لاتزال مستمرة حتى اليوم.

بعدها عُرض أمام الحضور فلم يحاكي مقاومة السجون التي أبداها المناضلون بقيادة كل من الشهيد كمال بير وعلي جيجك ومحمد خيري درموش ومظلوم دوغان.

هذا وكان سجن آمد قد شهد مقاومة بطولية عظيمة عام 1982 أبداها مناضلون من مؤسسي حركة حرية كردستان ضد سياسة الدولة التركية الفاشية باستعبادها للشعوب ومحاولات إبادتها.

(ر ر/ل)

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