​​​​​​​أهالي تربه سبيه يشيّعون جثمان الشهيد ماهر البرهو إلى مثواه الأخير

توافدت مكونات ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دُكري منذ ساعات الظهر؛ لتشييع جثمان الشهيد ماهر عدنان البرهو، المقاتل في قوات الحماية الذاتية؛ والذي استشهد أثناء أدائه واجبه العسكري.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية تربه سبيه، محمد زكي إبراهيم، كلمة، أكد فيها "أن أسر الشهداء مستمرة بالسير على نهج الشهداء وتصعيد النضال ضد السياسة التركية؛ التي تحاول إبادة شعب المنطقة".

وأشار إبراهيم إلى "أن وحدة المكونات كانت سبيل نجاح مشروع الإدارة الذاتية؛ حيث امتزجت دماء المكونات، وهذا ما أرعب تركيا والدول الرأسمالية التي تستغل شعب المنطقة من أجل مصالحها الخاصة".

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب كلمة باسم الإدارة، نوّه فيها "أن الاحتلال التركي يضرب كافة مقومات وسبل العيش لمكونات شمال وشرق سوريا، بينما تلتزم حكومة دمشق الصمت، وبدلاً من ذلك؛ تقوم بالاتفاق الاستخباراتي مع الاحتلال التركي".

بدوره، ألقى الإداري في مجلس العلاقات العسكرية بمقاطعة قامشلو، محمد زيدان، كلمة، أكد فيها "أن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بعهدها الذي قطعته؛ بحماية أهالي المنطقة، وتقديم كل ما يلزم للمضي على نهج وأهداف شهدائها".

ثم قرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، لتُختتم المراسم بحمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف، ويوارى الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ل م)

ANHA