​​​​​​​أهالي تربه سبيه يشيعون جثمان الشهيد صبري شيخو إلى مثواه الأخير

توافد المئات من مكونات ناحية تربه سبيه والأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان عضو قوات حماية المجتمع، صبري شيخو الذي استشهد بتاريخ 1 شباط في ناحية تربه سبيه أثناء أداء واجبه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، نور الدين شاكر، كلمة، أكد فيها أن "الاحتلال التركي يحاول إبادة الشعب الكردي، ويستخدم كافة الطرق والأساليب للوصول إلى غايته ونحن أسر الشهداء نجدد عهدنا بالمضي على خطا شهدائنا والحفاظ على مكتسباتهم".

من جانبه، ألقى الإداري في قوات حماية المجتمع في تربه سبيه، محمد جميل، كلمة أكد خلالها أنهم (قوات حماية المجتمع) يقومون بواجباتهم في حماية المنطقة على أكمل وجه"، مشدداً "على جميع مكونات المنطقة أن تجد نفسها مسؤولة عن حماية المجتمع".

بدوره، قال الإداري في حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، عادل إبراهيم إن "هذه المرحلة تتطلب توحيد كافة الجهود والوقوف يداً واحدة ضد هجمات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي".

وباسم عائلة الشهيد تحدث سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوبان كنعو وقال: "على الأحزاب الكردية توحيد جهودها ووضع حد للمؤامرات التي تستهدف وجود الشعب الكردي على أرضه والحفاظ على مكتسبات الشهداء".

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذويه ليوارى بعدها جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ف)

ANHA