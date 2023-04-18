​​​​​​​أهالي تربه سبيه يشيعون جثمان الشهيد مظفر محمد إلى مثواه الأخير

توافد المئات من مكونات ناحية تربه سبيه والأحزاب السياسية وممثلون عن المؤسسات المدنية وعضوات مؤتمر ستار إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان عضو قوات سوريا الديمقراطية مظفر عباس محمد، (الاسم الحركي: ميلاد تربه سبيه) الذي استشهد بتاريخ 15 نيسان إثر حادث سير أثناء أداء واجبه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، جودي جعف رش، كلمة، عزى خلالها ذوي الشهيد، وأكد فيها أنهم ملتزمون بعهدهم للشهداء بحماية تراب الوطن.

وبدوره، أشاد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت الحبيب، بتكاتف المكونات من كرد وعرب وسريان في شمال وشرق سوريا، ودورهم في الحفاظ على مكتسبات الثورة وصد هجمات المحتلين.

ودعا المكونات لرفع وتيرة النضال لمجابهة هجمات المحتلين على المنطقة، وعاهد على السير على درب النضال حتى تحقيق النصر والوفاء لدماء الشهداء الذين بفضلهم تنعم مناطق شمال وشرق سوريا بالأمن والأمان.

وباسم عائلة الشهيد تحدث عم الشهيد، صالح محمد، وعاهد على السير على خطا الشهداء لحماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذوي الشهيد ليوارى بعدها جثمان الشهيد مظفر محمد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/آ)

ANHA