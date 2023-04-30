​​​​​​​أهالي تربه سبيه يشاركون بزخم في مبادرة تنظيف سد مزكفت

شارك في المبادرة التي أطلقها مجلس ناحية تربه سبيه، بالتنسيق مع بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، التي بدأت صباح اليوم، العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي في تربه سبيه.

وتهدف المبادرة إلى تنظيف محيط سد مزكفت ومحمية الأشجار بجانب السد، الواقعة شمال شرق الناحية، وحسب القائمين على المبادرة، فإنها ستستمر حتى ساعات مساء اليوم.

ويذكر أن حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) دعت في وقت سابق، عموم شعب إقليم الجزيرة للمشاركة في احتفاليتي عيد العمال العالمي اللتان ستقامان في الأول من أيار.

-على مستوى مقاطعة قامشلو، ستقام الاحتفالية في سد مزكفت بناحية تربه سبيه، في تمام الساعة 11.00.

-على مستوى مقاطعة الحسكة، ستقام الاحتفالية في قرية جولبستان التابعة لناحية الدرباسية، في تمام الساعة 11.00.

(كروب/آ)

ANHA