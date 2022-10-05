​​​​​​​أهالي تربه سبيه ينددون بجريمة اغتيال الأكاديمية ناكهان أكارسال في باشور

خرج أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، في مظاهرة، تنديداً بجريمة اغتيال الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

تجمّع المتظاهرون أمام المجمع التربوي في الناحية، حاملين صور ناكهان أكارسال وجينا أميني وزينب محمد إلى جانب رفع صور القائد أوجلان، وهتفوا ضد الممارسات والسياسات التي تحاول النيل من إرادة المرأة الحرة.

انطلقت المظاهرة من أمام المجمع التربوي، وجابت شوارع الناحية، لتتوقف أمام مبنى مؤتمر ستار الواقع شرق الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في الناحية، غالية أحمد، كلمة أشارت خلالها إلى أن "حكومة باشور (جنوب كردستان) وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولة عن استشهاد المناضلين والمناضلات الكرد عبر التعاون المباشر مع دولة الاحتلال التركي وتقديم المعلومات الاستخباراتية لها".

وبيّنت أنّ الهجوم الذي وقع في السليمانية يستهدف جميع النساء اللواتي يطالبن بحريتهن ويهدف إلى كسر إرادة المرأة الحرة.

دعت غالية أحمد كافة النساء إلى تصعيد المقاومة في وجه سياسات الإبادة التي تشن ضدهن، وأكدت أن الهجمات لن تزيدهن إلا إصراراً على المقاومة والنضال.

وفي الختام، دعت غالية المجتمع الدولي والمنظمات النسائية إلى الخروج عن صمتهم ومحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه.

(ر ر/آ)

ANHA