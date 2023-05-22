​​​​​​​أهالي تربه سبيه وتل حميس يعلنون دعمهم لمخيم مخمور

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه تظاهرة منددة بمحاصرة مخيم مخمور، ودعوا الأمم المتحدة للتدخل الفوري لحمايته.

المتظاهرون اجتمعوا أمام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية، وحملوا لافتة كتب عليها " نحيي مقاومة أهالي مخيم الشهيد رستم جودي في قضاء مخمور" كما وحملوا صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام اتحاد الشببة الثورية وأعلام اتحاد المرأة الشابة .

وجابت التظاهرة السوق المركزي وهتف خلالها الشبيبة ضد سياسة الخيانة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني و أكدوا تضامنهم مع أهالي المخيم .

ووقف المتظاهرون وسط السوق المركزي وهناك قرئ بيان من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة رغد الحسين وجاء فيه: "يعيش أهالي مخيم مخمور حالة قلق وخوف بعد تطويق المخيم بالأسلحة الثقيلة والأسلاك الشائكة من قبل القوات العسكرية وفرض حصار على سكان المخيم الذين أجبروا على ترك ديارهم قبل 30 عاماً نتيجة سياسات الإبادة التي فرضتها سلطات الفاشية التركية" .

كما وجاء في البيان "إننا في حركة الشبيبة الثورية في الوقت الذي نؤكد فيه على سيادة جمهورية العراق الفدرالي وحقها الطبيعي في تحقيق الأمان والاستقرار ندعوها لمراعاة إرادة سكان مخيم مخمور في العيش بحرية وفق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان" .

وأضاف البيان "إن هذه الأفعال التي تؤدي إلى العنف تخدم سياسات الاحتلال التركي الذي يجهر علانية بمشروع احتلاله لسوريا والموصل وكركوك وندعو المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بأن تكون صوت الحق وصوت هؤلاء المهجرين وأن تتحمل كافة مسؤولياتها الإنسانية تجاه مخيم مخمور" .

تل حميس

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية أمام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي شرقي ناحية تل حميس، رافعين أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وأعلام الشبيبة الثورية وصور القائد عبدالله أوجلان

وجاب المتظاهرون شوارع الناحية، وصولاً إلى ساحة النيابة العامة، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو لجنة الشباب والرياضة محمد السالم كلمة استنكر من خلالها الاعتداءات التي تمارسها الحكومة العراقية بحق لاجئي مخيم مخمور بقوله " نستنكر اليوم ما تقوم به دولة العراق من انتهاكات وحشية بحق اللاجئين والقاطنين في مخيم مخمور"

وأكد محمد السالم "نحن نؤكد دعمنا ووقوفنا مع أشقائنا في المخيم وجميع مخيمات اللاجئين، ونثني على العمل البطل، تجاه محاولات الجيش العراقي دون خوف وردع ممارساتهم الوحشية تجاه المواطنين الأبرياء في المخيم".

وناشد السالم في الختام المنظمات العالمية والمحلية أن تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي مورست بحق اللاجئين "نطالب الأمم المتحدة الراعي الأول لمخيم مخمور أن تضع حداً فورياً أمام الحكومة العراقية، لوقف هذا الاستفزاز بحق الأهالي وفك الحصار عن المخيم".

)كروب /سـ)

ANHA