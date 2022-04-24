​​​​​​​أهالي تربه سبيه وجل آغا يشيّعون جثمان الشهيد ماجد إلى مثواه الأخير

توجه المئات من أهالي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا منذ ساعات الصباح إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري التابعة لناحية تربه سبيه لاستقبال جثمان الشهيد ماجد نواف عبد الله عضو قوى الأمن الداخلي الذي استشهد في 18 نيسان الجاري أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية جل آغا، علي كيري، كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: إن "تلاحم شعوب المنطقة وامتزاج دماء أبنائها مع بعضها في الدفاع عن الأرض والشعب، كان بفضل فكر القائد أوجلان الذي نادى بالحرية والديمقراطية والعيش المشترك".

وباسم قوى الأمن الداخلي، أوضح الإداري، كمال عثمان، خلال كلمته أن دولة الاحتلال التركي تستهدف شمال وشرق سوريا بشكل يومي مستخدمة كافة أسلحتها؛ "لكسر إرادة شعوب المنطقة وإمحاء هوية المكونات ووجودها".

وأشار إلى أن الشهيد ماجد وأصدقائه حملوا السلاح لحماية أهلهم وشعبهم وقاوموا الإرهاب في كافة المناطق واليوم تحققت أحلامهم من خلال نيل الحرية والعيش بسلام في المنطقة بعيداً عن الحروب، مؤكداً على ضرورة السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

بعدها، قرئت وثيقة الشهيد ماجد وسلمت إلى ذويه، ليقدم والده نواف عبد الله الشكر للمشاركين في المراسم، مجدِداً العهد بمواصلة النضال والسير على خطا الشهداء.

وفي نهاية المراسم حمل رفاق الشهيد جثمانه ليوارى الثرى في مزار الشهيد دلشير.

(ف)

ANHA