​​​​​​​أهالي تل زيوان: هدف تركيا تهجيرنا لكن مقاومتنا سد منيع أمام محاولاتها

تعرضت قرية تل زيوان في الريف الشرقي لمدينة قامشلو، في 25 تموز الجاري، للقصف من قبل الاحتلال التركي.

تعقيباً على هذه الهجمات، التقت وكالتنا سكان القرية الذين أكدوا أن هدف تركيا واضح، وهو تهجيرهم من أرضهم.

في هذا الصدد، تحدث المواطن فرحان حمزة عن أطماع وأهداف الاحتلال التركي من هجماتها مشيراً إلى أن "هدف الاحتلال التركي كهدف الدولة العثمانية سابقاً، وهو احتلال المنطقة، وتهجير سكانها، بدءاً من هنا وصولاً إلى الموصل".

وأضاف "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها دولة الاحتلال التركي باستهداف القرى الآهلة بالسكان".

تركيا تهدف إلى إفراغ المنطقة.. "عشنا هنا وسنموت هنا"

أما المواطن محمد شريف لوند فقال: "تركيا تسعى من خلال هجماتها إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وخير مثال؛ عفرين وسري كانيه وكري سبي".

وأكد شريف على التمسك بترابهم وأرضهم وقال "عشنا هنا وسنموت هنا".

بمقاومتنا نشكل سداً منيعاً أمام جميع محاولات الاحتلال وهجماته

من جانبه، لفت المواطن جوان محمد إلى أن صمود الأهالي يشكل حاجزاً أمام الاحتلال "تزداد هجمات الاحتلال التركي. بمقاومتنا وصمودنا نشكل سداً منيعاً أمام جميع محاولاته وهجماته".

وأشار جوان محمد إلى أن هدف الاحتلال التركي هو إحياء مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا من جديد "تركيا تسعى إلى إحياء مرتزقة داعش من جديد؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغيير ديمغرافيتها".

ونوّه المواطن جوان محمد إلى استعداد الأهالي "للوقوف في الخطوط الأمامية في وجه الاحتلال التركي".

سيكون النصر حليفنا

وأكد جوان محمد في ختام حديثه "بعزيمتنا وإرادتنا سيكون النصر حليفنا".

والجدير بالذكر أن قرية تل زيوان استهدفت من قبل جيش الاحتلال التركي، عام 2021 أيضاً.

(ك آ/سـ)

ANHA