​​​​​​​أهالي تل تمر يوقدون شعلة النوروز ويؤكدون على الصمود

مع حلول عيد النوروز الذي يصادف الـ 21 من آذار من كل عام، أوقد العشرات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء مؤسساتها اليوم الثلاثاء شعلة النوروز أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز المدينة وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو".

ومع إيقاد الشعلة عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع أغاني النوروز والأغاني الثورية.

وخلال الاحتفالية تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب قائلاً" بدأنا اليوم هنا في تل تمر وبالقرب من خطوط التماس باحتفالاتنا لاستقبال عيد النوروز، وتستمر هذه الاحتفالات في قرى الناحية وبين المهجرين قسراً من منازلهم حتى الـ 21 من آذار، وندعو أهلنا وشعبنا في تل تمر للانضمام إلى عيد النوروز هذا العام".

واستمرت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية".

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ANHA