​​​​​​​أهالي تل تمر يشيّعون جثمان عضو قوى الأمن الداخلي عبد الوكيل مصطو

توافد أهالي ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، اليوم إلى مزار الشهداء في الناحية، للمشاركة في مراسم تشييع عضو قوى الأمن الداخلي، عبد الوكيل فرحان مصطو الذي استشهد في 26 آب، أثناء تأدية واجبه في قرية أغيبش غرب ناحية تل تمر.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، محمد طاهر يونس كلمة، عزّى فيها ذوي الشهيد وتمنى لهم الصبر والسلوان، واستذكر قادة مجلس تل تمر العسكري.

وأكد محمد طاهر أن: "الشهيد عبد الوكيل قاوم في وجه الاحتلال التركي بكل شجاعة وبسالة".

كما ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي بناحية تل تمر سلمان نوحي كلمة، أكد فيها مواصلة درب الشهداء، مشيراً: "سنكون سنداً لشعب المنطقة، ونعاهد بأن نكون على جاهزية تامة لحماية المنطقة، وبسط الأمن في المنطقة".

كما أكد ابن خال الشهيد، ناصر الفارس على مواصلة مسيرة الشهداء في الدفاع أرض الوطن.

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل شهداء تل تمر دجلة أمين، وسُلّمت لذويه، ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات، وترديد "الشهداء خالدون"، في مزار الشهداء في الناحية.

(ف)

ANHA