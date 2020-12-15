​​​​​​​أهالي تل تمر... الكريلا رمز الثورة الكردستانية وسنساندها

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة مراسم غيابية للمقاتلة ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي، روجين سيدو الاسم الحركي فيان جودي، التي استشهدت خلال مقاومتها في متينا جنوب كردستان في الـ 10من الشهر الجاري.

وشارك في المراسم التي أقيمت في مقر مجلس عوائل الشهداء بمركز الناحية المئات من أهالي المنطقة والعشرات من المقاتلين والمقاتلات، وأعضاء المؤسسات المدنية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة الكريلا، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل والدة الشهيدة جيندا، حمدية كوتي، وباسم وحدات حماية المرأة ألقتها القيادية سوسن بيرهات.

الكلمات قدمت التعازي لذوي الشهيدة فيان، ولجميع أسر شهداء الحرية، وتنمت لهم الصبر والسلوان.

ووجهت الكلمات نداءً لحكومة باشور وقيادتها بالابتعاد عن الحرب، فقوات الكريلا من أبناء الكرد وأخوتهم.

ووصفت الكلمات مقاتلي الكريلا بـ "حماة" كردستان وشعبها، وطالبت قوات PDK بالتنحي عن طريق "الخيانة" والوقوف إلى جانب إخوتهم الكرد لحماية أهداف الثورات الكردية، وقالوا " الكريلا رمز الثورة الكردية".

وأوضحت الكلمات، أنهم كأسر الشهداء لن يتركوا طريق أبنائهم، وسيساندون قواتهم العسكرية حتى تحرير جميع أراضي كردستان والوصول إلى مبتغى شهدائهم.

ولفتت الكلمات، أنه مهما حاول الاحتلال التركي تصعيد عملياته العسكرية ضد مقاتلي الكريلا "فلن يستطيع النيل من مقاومتنا، كون مقاتلي الكريلا يحاربون من أجل وطنهم والحصول على حقوقهم".

وبيّنت الكلمات أن الدولة التركية ومن خلال ألاعيبها القذرة تحاول إعادة التاريخ افتعال الحرب بين الكرد "وكل ذلك من أجل النيل من مقاومتنا وتدمير مكتسباتنا".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيدة من قبل الإدارية في المجتمع التربوي، بهية محمد، وسلمت إلى ذوي الشهيدة فيان.

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، وتدعو إلى المقاومة وسط زغاريد الأمهات ورفع شارات النصر.

(د أ/هـ ن)

ANHA