​​​​​​​أهالي تل رفعت يبدون ردود فعل غاضبة في وجه قوات حكومة دمشق والروسية

استهدف جيش الاحتلال التركي حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم مركز ناحية تل رفعت المكتظة بمهجري عفرين عبر طائرة مسيّرة انتحارية، أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء.

وتوجهت القوات الروسية وقوات حكومة دمشق بينهم ضباط رفيعو المستوى من كلا الطرفين لرصد مكان الهجوم الذي شنه الاحتلال التركي بحق المواطنين، إلا أن الأهالي أبدوا ردود فعل إزاء صمت القوات الروسية التي تعد الضامنة في المنطقة وقوات حكومة دمشق.

وأثناء تغطيته لردود فعل الأهالي، اعترض عناصر من القوات الروسية وحكومة دمشق مراسل وكالتنا ومنعوه من التصوير، مما أثار ذلك غضب الأهالي الذين أجبروا القوات الروسية على الخروج من المكان.

(ج س/ف)

ANHA