​​​​​​​أهالي تل رفعت ومهجرو عفرين: سنواصل المقاومة

عاودت دولة الاحتلال التركي استهداف وترهيب المواطنين في المنطقة ومخالفة القوانين الدولية، من خلال استهدافها عيادة طبية. يعتبر استهداف النقاط والمراكز الطبية جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

في تمام الساعة 8 والنصف من صباح اليوم، استهدفت مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال التركي عيادة الطبيب خليل شيخ حسن المختص بالأمراض النسائية، ما أدى إلى تدمير جميع المحتويات الطبية ضمن العيادة.

منذ إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهديدات باحتلال مناطق جديدة في الأراضي السورية، صعّد جيش الاحتلال ومرتزقته من عدوانهم على شمال وشرق سوريا، لا سيما في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، التي تحتضن مئات الآلاف من مهجري عفرين وتستخدم الطائرات المسيّرة في استهداف المواطنين والمراكز الخدمية والطبية.

حول ذلك، قال علي حنان، الشاهد على جريمة استهداف العيادة لوكالتنا، إن طائرة مسيّرة للاحتلال التركي استهدفت عيادة الطبيب خليل شيخ حسين، في تمام الساعة 8 والنصف، مبيّناً أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عبر الطائرات المسيّرة مركز ناحية تل رفعت.

وأوضح أن الاحتلال التركي يحاول ترهيب الأهالي وتهجيرهم من ناحية تل رفعت، ليتسنى له احتلالها فيما بعد، وذلك من خلال استهداف المركز الرئيسة في المنطقة.

شدد علي حنان في ختام حديثه، على البقاء ومواصلة المقاومة في ناحية تل رفعت مهما قصف الاحتلال التركي واستهدف المركز الطبية وغيرها في الناحية.

من جانبها، قالت المواطنة المهجرة عائشة محمد، إن استهداف دولة الاحتلال التركي للمراكز الطبية، دليل فشل سياساتها، مضيفة أنه "أصبح يستهدف كل إنسان يعمل في خدمة الشعب في المنطقة بكافة مكوناتها، مهما كانت صفته وعمله دون استثناء".

واستنكرت عائشة محمد صمت المجتمع الدولي إزاء ما تمارسه تركيا من استهداف للمراكز الطبية والخدمية في مقاطعة الشهباء، داعية المنظمات الحقوقية للتحرك لوقف هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

(س ر)

ANHA