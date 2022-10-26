​​​​​​​أهالي تل كوجر يستذكرون الشهيدة بيريتان

وتجمّع العشرات من الأهالي أمام مدخل ناحية تل كوجر، للخروج في مسيرة؛ استذكاراً للشهيدة بيريتان، حاملين صور الشهيدة بيريتان وصور القائد أوجلان.

وجابت المسيرة السوق المركزي للناحية، ردد خلالها المشاركون الشعارات "تموت الخيانة"، "تحيا مقاومة المرأة الحرة"، وبعد وصولهم إلى بلدية الشعب في تل كوجر، توقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، خولة العلي، كلمة قالت فيها "إن الشهيدة بيريتان هي رمز للمرأة المقاومة التي ناضلت سنين طويلة من أجل حريتها، ولتحقيق العدالة لكافة النساء اللواتي عشن تحت الظلم والاضطهاد".

واختتمت حديثها بالقول "نحن النساء، عاهدنا أنفسنا بالسير على نهج ودرب كافة الشهيدات المناضلات من أجل الحرية".

وانتهت المسيرة بترديد شعار "تحيا مقاومة المرأة".

(ك ع/ ل م)