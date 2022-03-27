​​​​​​​أهالي تل حميس: أفكار القائد أوجلان تضمن حرية الشعوب وكرامتها

تفرض الدولة التركية الفاشية عزلة مشدّدة على القائد عبد الله أوجلان منذ سنوات. فيما أُطلقت في العديد من دول العالم، وخاصة في شمال وشرق سوريا، حملات لجمع التواقيع للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب'.

أعرب أهالي ناحية تل حميس التي جُمع فيها حوالي خمسين ألف توقيعٍ حتى الآن، لوكالتنا عن آرائهم بخصوص هذا الموضوع.

أشار محمد الشمري إلى ظهور العديد من المجموعات المسلحة مع بدء الأزمة السورية ووقوع عمليات تدمير واحتلال. الأمر الذي أدى إلى تهجير الشعب ونزوحه. كما أوضح أنه بفضل أفكار القائد عبد الله تم تشكيل وحدات وقُطع الطريق أمام هذا التدمير.

وأضاف محمد الشمري قائلاً: "لقد دعم الشعب هذه الحملة بروح مقاومة القائد عبد الله أوجلان داخل سجن إمرالي. وانضم الشعب إلى فكرة الأمة الديمقراطية التي تتضمن فلسفة أخوة الشعوب، والمساواة والرأي الحر. واستناداً إلى هذا الأساس، نرى حزب العمال الكردستاني حزباً شعبياً".

كما ذكر الشمري أيضاً أنّ أفكار القائد أوجلان تتماشى مع مطالبهم، لأنها تضمن حرية الشعوب وكرامتها، وتابع قائلاً: "إن أفكار القائد عبد الله أوجلان قريبة من حياتنا الطبيعية. وترفض السلطة والتعصب القومي".

بدورها، أوضحت المواطنة زهية الجلول أن أفكار القائد أوجلان خلقت تحالفاً وتعاضداً بين مكونات المنطقة، ومثالها شعوب شمال وشرق سوريا، مضيفة: "لذلك لا ننظر إلى حزب العمال الكردستاني الذي تأسس بقيادة القائد أوجلان، كياناً إرهابياً، بل نطالب بإزالة اسمه من قائمة الإرهاب".

زهية الجلول مضت في حديثها قائلة "إن القائد عبد الله أوجلان قائد بطل، نحن نصفه بهذا الشكل؛ لأنه يطالب بحقوق المرأة. فالمرأة اليوم تدافع عن وطنها، وأصبحنا بفضل أفكار القائد عبد الله أوجلان أكثر النساء قوة في العالم. هدفنا هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. فأفكار القائد عبد الله أوجلان منحت القوة للمرأة".

ومن جانبه، أوضح خليل عثمان أنه يستنكر العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان مضيفاً: "نحن نعيش بناءً على فكرة الأمة الديمقراطية وبوجود فلسفة أخوة الشعوب".

كما أشار خليل عثمان إلى ثورة روج آفا قائلاً: "تنتصر ثورتنا لأنها تسير وفقاً لأفكار القائد أوجلان حول الديمقراطية".

(ر)

ANHA