​​​​​​​أهالي تل حميس يشيّعون جثمان الشهيد محمد حسن إلى مثواه الأخير

شارك المئات من أهالي ناحية تل حميس وممثلين عن المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي محمد جمعة حسن، الذي استشهد إثر مرض عضال.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف، كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهيد، مؤكداً السير على نهج الشهداء والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدمائهم.

وعاهد النايف بتصعيد النضال حتى تحرير كافة المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

قرئت بعدها وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه. وفي الختام حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية تل حميس، وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(م ح/آ)

ANHA