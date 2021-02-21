​​​​​​​أهالي تل حميس يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين مرعي العبد الله وثائر الدبو

وتوافد اليوم المئات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى خيمة عزاء الشهيد مرعي العبد الله المنصوبة في ناحية تل حميس، وخيمة عزاء الشهيد ثائر الدبو المنصوبة في قرية بكعة40 كم شرق ناحية تل حميس، وذلك لتقديم واجب العزاء لذويهما.

وعند وصول وفود المعزين إلى خيمتي المقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "مرعي جميل العبد الله، الاسم الحركي عدي تل حميس"، و"الشهيد ثائر أحمد الدبو، الاسم الحركي كاوى تهاما"، اللذان استشهدا في 18 شباط في ناحية تل براك، أثناء أدائهما لواجبهما العسكري، رددوا الشعارات التي تنادي بالشهداء وعظمتهم.

مراسم العزاء في الخيمتين المنفصلتين بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس ألقاها العضو أحمد الخلف، الذي أكد فيها أن "الشهداء أغلى ما نملك لأنهم يقدمون أرواحهم من أجل هذا الوطن ليبقى حرًّا كريمًا يسوده الأمن والأمان والاستقرار، ولينتصر الحق على الباطل، ويدحروا الإرهاب والخونة"، مشددًا على أن "الشهداء هم قادتنا المعنويون".

كما ألقيت خلال مراسم العزاء، كلمة باسم مجلس بلدة عكاظ ألقتها العضوة هبدا المزعل، حيث قالت: "علينا الحفاظ على سلامة وطننا، والمشاركة في دعم كافة القوى الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الأمن والأمان في المنطقة، والتصدي للإرهاب للعيش في حياة حرة كريمة".

وباسم لجنة إدارة المدارس في ناحية تل حميس، ألقى المدرّس محمد الصالح، كلمة أعرب فيها عن أن "الشهيد مرعي والشهيد ثائر والشهداء الذين سبقوهم في الشهادة نالوا منزلة رفيعة عند الله عز وجل".

أما الرئيس المشترك لمجلس بلدة أبو جرن التابعة لناحية تل حميس، سليمان محمد سليمان، فقال: "إن أصحاب المنطقة عانوا الأمرين على يد الفصائل الإرهابية التي عاثت في المنطقة فسادًا، ولم نر الحرية إلا بتضحيات هؤلاء الشهداء من قوات سوريا الديمقراطية".

(ش أ/ م ح)

ANHA