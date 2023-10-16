​​​​​​​أهالي تل براك يتضامنون مع حملة العالمية لحرية القائد عبد الله أوجلان

تحت شعار "الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، انطلق أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة الحسكة في مسيرة تضامنية مع الحملة العالمية لدعم حرية القائد عبد الله أوجلان، والتي أطلقت في 10 تشرين الأول، وأعلنت مناطق شمال وشرق سوريا انضمامها للحملة عبر بيان في 14 تشرين الأول.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من دوار الفرن جنوب تل براك، أهالي الناحية وقراها وأعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية وشيوخ ووجهاء الناحية، والأحزاب السياسية وعضوات مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وجابت المسيرة أحياء الناحية وسط ترديد شعارات "تحيا مقاومة القائد"، و"يحيا القائد". ورفعت يافطات كتب عليها "حان وقت الحرية" وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبعد وصول المسيرة إلى الدوار الواقع وسط الناحية (دوار الآسايش)، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك وعد عليوي، كلمة بيّنت خلالها أن الدول السلطوية حاولت على الدوام طمس قضية الشعوب المضطهدة، وظهر هذا للعلن مع بدء المؤامرة بحق القائد عبد الله أوجلان واختطافه.

وأكدت وعد عليوي: "اعتقال القائد يأتي ضمن مساعي تركيا الاحتلالية والاستعمارية، وذلك عبر سد الطريق أمام انتشار فكر القائد في الشرق الأوسط ومنع تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية".

وشجبت صمت القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حيال الانتهاكات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان، وشددت على تصعيد النضال والالتفاف حول فلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية.

وانتهت المسيرة بترديد "لا حياة بدون القائد".

(ع ع/آ)

ANHA