​​​​​​​أهالي تل براك يقدّمون واجب العزاء لذوي عضوة في قوى الأمن الداخلي

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك، اليوم، مراسم عزاء لعضوة قوى الأمن الداخلي- المرأة، ملكة ناصر العايد، والتي استشهدت في 3 أيار، إثر حادث سير على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة.

وشارك في المراسم أهالي ناحية تل براك وقراها، وممثلو/ ات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوى العسكرية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء مقاطعة قامشلو.

وعلقت في خيمة العزاء صور الشهيدة ملكة وصور القائد عبد الله أوجلان، ورفعت أعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أشاد عضو مكتب العلاقات في قوى الأمن الداخلي لإقليم الجزيرة حسين السادي، بتضحيات الشهداء خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وحفاظهم على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف قائلاً:" كل مقاتل/ة اختار طريق النضال بعد ان آمن بقضيته وعاهد على السير على درب الشهداء واليوم نجدد هذا العهد من خلال مراسم عزاء الشهيدة ملكة".

بدوره، ألقى عضو مجلس ناحية تل براك، وناس العبد الله، كلمة، عزّى خلالها ذوي الشهيدة، وعاهد بالسير في طريق النضال وعلى درب الشهداء الذين رسموه بدمائهم.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء في تل براك وتسليمها لذويها، وسط ترديد "الشهداء خالدون".

(ع ع/آ)

ANHA