​​​​​​​أهالي تل براك ينددون بإحراق سجن افين في إيران

نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، مظاهرة منددة بحرق سجن افين، شارك فيها العشرات من الأهالي الذين طالبوا القوى الدولية بوقف الممارسات اللاإنسانية بحق الشعوب.

انطلقت المظاهرة من دوار الفرن جنوب الناحية، رفع فيها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان والشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الإيرانية في أيلول المنصرم بزعم عدم ارتدائها الحجاب بالشكل الصحيح.

وهتفوا ضد الممارسات والسياسات التي تحاول النيل من إرادة المرأة الحرة عبر ترديدهم شعارات "jin jiyan azdaî"، و "المرأة حياة حرة"، و "لا للدكتاتورية"، لتتوقف المظاهرة عند دوار الشهداء وسط ناحية تل براك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في تل براك، عليا العويس، كلمة نددت فيها بجريمة قتل الشابة جينا، واستنكرت جميع الأعمال البشعة التي تسعى لقتل إرادة المرأة الحرة.

وقالت عليا العويس إن السلطات الإيرانية عادت وبعد أسابيع قليلة من مقتل جينا أميني "لتقوم وبأبشع الأساليب الإرهابية بحرق سجن افين"، مضيفة أن هذه الأساليب "ما هي إلا مواصلة الأنظمة السلطوية الدكتاتورية لبث الخوف والرعب وفرض هيمنتها"، كما طالبت القوى الدولية بوقف "هذه الانتهاكات الوحشية ضد الإنسانية".

لتنتهي المظاهرة بالشعارات المنادية بحرية المرأة والتي تمجد الشهادة والشهداء.

(ع ع/س ر)

ANHA