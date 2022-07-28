​​​​​​​أهالي تل براك وجل آغا يستذكرون كوكبة من شهداء ثورة 19 تموز وحركة التحرر الكردستانية

نظمت اليوم، مجالس عوائل الشهداء في ناحيتي جل آغا وتل براك التابعتين لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار كوكبة من الشهداء، ممن ارتقوا شهداء خلال أعوام مختلفة من النضال ضمن حركة التحرر الكردستانية وثورة شمال وشرق سوريا.

وأحيا مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا مراسم استذكار لـ 24 شهيداً، ممن استشهدوا خلال أشهر (حزيران وتموز وآب) في أعوام وأماكن متفرقة، وذلك في صالة المركز الثقافي الواقعة جنوب غرب الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، جواهر عثمان، كلمة أشادت من خلالها بتضحيات مكونات شمال وشرق سوريا في حماية مكتسبات الثورة، وقالت: "مكونات شمال وشرق سوريا اتحدت وحاربت جنباً إلى جنب في خندق واحد ضد المرتزقة والاحتلال، وقدموا أرواحهم في سبيل حماية وطنهم وبناء مجتمع ديمقراطي حر".

ونوّهت جواهر عثمان إلى مخاوف القوى المعادية من الفكر الديمقراطي في المنطقة، وأشارت "بفضل تضحيات الشهداء تأسست الإدارة الذاتية لكافة المكونات، وهذا ما دفع العديد من القوى الخارجية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي إلى محاربة هذا الفكر الديمقراطي الحر، لأنها تجد في حرية الشعوب نهاية فكرها الاستعماري الاستبدادي".

وأكدت أن أسر الشهداء تتعهد بحمل شعلة المقاومة والحرية والاستمرار في النضال، وقالت: "مستعدون لحمل السلاح والسير على خطا الشهداء للحفاظ على مكتسبات الثورة".

بعدها عرض فيلم سنفزيوني يتضمن تقييمات للقائد عبد الله أوجلان حول أهمية الثورات وضرورة تصعيد النضال والمقاومة لبناء مجتمع ديمقراطي حر. فيما اختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها إلى ذويهم، وسط ترديد الهتافات التي تحيي وتمجد عظمة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون".

تل براك

كما نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في تل براك، مراسم استذكار 11 شهيداً، ممن استشهدوا خلال شهري حزيران وتموز في أعوام وأماكن متفرقة.

وأسماء الشهداء هي: "زوبع العبيد، وغائب علو، وعلاء طلابة، وصالح السليم، وباسل الويس، وقاسم مطيران، وعلي العليوي، وكيان عبيد، وعماد نجم، وسهيل الأحمد، وفادي المحمد".

ونظمت مراسم استذكار الشهداء الـ 11 في صالة المركز الثقافي في تل براك الواقع غرب الناحية، والتي زينت بصور القائد أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

شارك في المراسم العشرات من الأهالي وأسر الشهداء، بالإضافة إلى أعضاء من كافة المراكز والمؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها أشعل ذوو الشهداء الشموع أمام وثائق وصور الشهداء.

وألقيت خلالها عدة كلمات، استهلها الإداري في مجلس عوائل الشهداء في تل براك، شجاع الهصر، بالثناء على تضحيات الشهداء، وقال: "نقف اليوم أمام عظمة هؤلاء الأبطال، ونستذكرهم مفتخرين بالتضحيات التي قدموها".

كما دعت الإدارية في مجلس ناحية تل براك، ليلى زغين، لتصعيد النضال وتوحيد الصفوف والتكاتف لصد هجمات الاحتلال ومرتزقته والوقوف أمام سياسات الحرب الخاصة التي تحاك من قبل أعداء الشعوب المناضلة.

وجدد باسم قوات سوريا الديمقراطية، أحمد درعان، العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر. وأنشدت ابنة الشهيد بشير الخشان، نور، نشيداً للشهداء.

ليختتم الاستذكار بعرض سنفزيوني عن حياة الشهداء ومسيرتهم.

(كروب/آ)

ANHA