​​​​​​​أهالي شيراوا يندّدون بالعدوان التركيّ على مناطق الدّفاع المشروع

تحت شعار "بروح مقاومة غاري سندحر الاحتلال التركي، لا تنسوا غاري"، نظّم مجلس ناحية شيراوا ومؤتمر ستار لإقليم عفرين، تظاهرة للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركيّ على مناطق الدفاع الشعبيّ.

وتجمّع المتظاهرون على الطريق الواصل بين بلدة دير جمّال وقرية زيارة التابعة لناحية شيراوا، رافعين صور شهداء مقاومة العصر وصور القائد أوجلان، ولافتات كتب عليها "لا لعدوان الاحتلال التركي"، "زاب وآفاشين ومتينا ستنتصر كما انتصرت غاري"، "كلنا كريلا".

وانطلق المشاركون في المظاهرة، مرددين شعارات تحيّي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق آفاشين وزاب ومتينا، وتندّد بالصمت الدولي حيال العدوان على مناطق الدفاع المشروع.

ومع وصول المتظاهرين إلى مخيّم العودة الواقع في قرية الزيارة، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين غولي محمد كلمة قالت فيها: "إنّ العدوان الذي يشنّه جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هو استمرار للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت غولي محمد حديثها: "إنّ دولة الاحتلال التركيّة تهدف من هذا العدوان إلى إخراج الأزمات التي تعيشها في الداخل التركي إلى الخارج، كسابقاتها من الأزمات، لكن ما حصل لتركيا في عدوانها الأخير على غاري وحفتانين، ستلقاه في آفاشين وزاب ومتينا وعموم المناطق التي ستفكّر أن تشنّ هجمات عليها".

وأكّدت غولي محمد في ختام حديثها على دعمهم كأهالي إقليم عفرين، لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، والوقوف في وجه المحتلّ التركيّ.

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الدفاع الشعبيّ، في وجه الفاشيّة التركيّة.

(إ)

ANHA