​​​​​​​أهالي شيراوا يبنون ساتراً حجرياً على طول قرية صوغانكه لحماية أنفسهم

وانطلاقاً من مفهوم حرب الشعب الثورية، تعاون اليوم الإثنين، المئات من أهالي ناحية شيراوا من كافة الأعمار في بناء ساتر حجري على طول طريق قرية صوغانكه المرصود من قبل الاحتلال التركي.

تتعرض قرية صوغانكه والطريق الرئيس الواصل بين القرية والحرش التابع لها بشكل يومي لقصف مستمر، حيث يرصد مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزون في قرية باصلي المحتلة والتابعة لناحية شيراوا تحركات الأهالي ويستهدفونهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وشارك المئات من أهالي قرية صوغانكه وعقيبة وزيارة في بناء الساتر. ومن المقرر أن يتم بناء الساتر على طول الطريق الواصل بين قرية صوغانكه والحرش التابع لها بطول كيلو متر واحد، وارتفاع المترين إلى المترين والنصف.

وتتعرض قرية صوغانكه التي لا تبعد سوى كيلو متر واحد عن قرية باصلي وكيلو مترين عن قرية كيمار للقصف اليومي بالأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA