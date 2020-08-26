​​​​​​​أهالي شيراوا بمقاطعة عفرين يساندون مقاومة حفتانين

وتجمّع المئات من أهالي ناحية شيراوا وسط قرية زيارة في الناحية بمقاطعة عفرين، رافعين لافتات كُتب عليها "لا لوحشية الدولة التركية، تحيا مقاومة حفتانين، تركيا تحتل أرضنا، تقتل أطفالنا وكبارنا وروسيا صامتة، انتصار مقاومة حفتانين انتصار الشعوب، بالحرب الشعبية الثورية وببسالة كريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، وصور شهداء مجزرتي تل رفعت وعقيبة وصورة القائد عبد الله أوجلان، ومردّدين الشعارات التي تحيّي مقاومتي قوات الدفاع الشعبي في حفتانين ومقاومة أهالي عفرين في الشهباء.

واتّجهت التّظاهرة باتجاه مخيم العودة الواقع في مدخل القرية، وعند وصول المتظاهرين المخيم، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاها كلمة ألقاها العضو في مجلس ناحية شيراوا أحمد سليمان، قال فيها: "منذ انطلاق ثورة 19 تموز يسعى الاحتلال التركي عبر مرتزقته إلى طمس الثورة وإخماد شرارتها مستخدماً كلّ السياسات من سياسة الحرب الخاصة، وسياسة شنّ العدوان على مناطق الكرد عبر مرتزقته وجيشه".

وتابع سليمان: "بعد احتلال تركيا لعفرين وسري كانيه وكري سبيه يسعى لاحتلال حفتانين وعديد من المناطق الأخرى، بهدف إعادة حكم الإمبراطورية العثمانية".

واستنكر سليمان في ختام حديثه سياسة الاحتلال التركيّ العدوانية والاحتلالية في شمال وجنوب وغرب كردستان.

وبدورها أكّدت ليلى عدنان العضوة في مجلس مخيّم العودة على ضرورة وحدة الشعب الكرديّ للوقوف بوجه مخطّطات الاحتلال التركيّ الذي يسعى لاحتلال شمال وجنوب وغرب كردستان.

واختتمت المظاهرة بالشعارات التي تحي المقاومة بوجه الفاشية التركية.

(إ)

ANHA