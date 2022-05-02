​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا يزورون أضرحة أبنائهم وبناتهم الشهداء في أول أيام العيد

في كل عيد يقوم أهالي شمال وشرق وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وأعضاء الإدارات المدنية والذاتية ومجالس عوائل الشهداء صبيحة اليوم الأول بزيارة أضرحة الشهداء.

وفي المزارات تتلو عوائل الشهداء آيات من القرآن الكريم على أرواح أبنائهم وبناتهم الذين قاتلوا في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم ضد هجمات داعش وجيش الاحتلال التركي.

مقاطعة الحسكة

في مدينة الحسكة توجه الأهالي إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية. في ناحية الدرباسية توجه الأهالي إلى مزار الشهيد رستم جودي في غرب الناحية.

بينما توجه أهالي ناحية تل تمر إلى مزار شهداء تل تمر.

في الشدادي، توجه الأهالي إلى مزار شهداء الشدادي. بعد عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية في المزار ألقت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية زنارين حسن كلمة قالت فيها " بداية أبارك جميع عائلات الشهداء بقدوم العيد ونعاهد الجميع على مواصلة المقاومة التي سطّرها هؤلاء الشهداء وهم يدافعون عن ترابنا، وعهدنا لهم إكمال مسيرة البطولة، ونبارك لعموم شعوب المنطقة عيد الفطر ومن هنا نعاهد شعبنا بأن نصعد نضالنا حتى تحرير قائدنا ونثأر لشهدائنا".

وأشارت زنارين أن الطغاة والمحتلين سوف يحاسبهم التاريخ، وقالت: "نحن صامدون شعباً وقوات عسكرية يداً بيد في وجه المحتل التركي وأعوانه من الخونة، ولن نهزم".

منبج

توجه الأهالي وقيادات ومقاتلون في مجلس منبج العسكري وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية إلى مزار شهداء منبج وريفها جنوب المدينة.

يتبع..

(كروب/م)

ANHA