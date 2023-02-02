​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا يستذكرون الشهيدة فيان صوران

يصادف اليوم 2 شباط، الذكرى السنوية 17 لاستشهاد القيادية في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-STAR) فيان صوران، التي أضرمت النيران بجسدها احتجاجاً على مؤامرة 15 شباط التي أُحيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان.

وإحياءً لذكرى استشهادها، نظم مؤتمر ستار، فعاليات استذكار القيادية، فيان صوران (ليلى والي حسين) في مقاطعتي الحسكة وقامشلو بإقليم الجزيرة.

الحسكة

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في أكاديمية مؤتمر ستار بحي مرشو في مدينة الحسكة العشرات من النساء وعضوات من مؤتمر ستار، والمؤسسات المدنية في المدينة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن مسيرة حياة القيادية، فيان صوران، ثم تحدثت الإدارية بمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، كوليشان حسكة، عن مسيرة المناضلة، فيان صوران، وكيف أصبحت شعلة للحرية في تاريخ حركة التحرر الكردستانية، قائلةً: "كانت تملك المناضلة فيان روحاً فدائية وثورية، كما كانت تمثل صوت المرأة الحرة في كردستان".

وذكرت كوليشان أن المناضلة فيان صوران عارضت الذهنية الذكورية ووقفت في وجه عائلتها، وقررت الانضمام إلى صفوف حركة حرية كردستان عام 1997.

وأكدت في ختام حديثها، السير على نهج الشهيدة، فيان والوصول إلى كافة النساء في كردستان من أجل تحقيق حياة حرة كريمة لهن.

تل براك

في سياق متصل، نظم مؤتمر ستار بناحية تل براك في مقاطعة قامشلو، مراسم استذكار القيادية، فيان صوران، شاركت فيها العشرات من عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

مراسم الاستذكار التي أقيمت في صالة مركز الثقافة والفن غربي الناحية، بدأت بإيقاد الشموع ثم الوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء.

تلا ذلك قراءة نبذة عن المسيرة النضالية للقيادية، فيان صوران من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل براك، هبة البركو، حيث أشارت إلى أن الشهيدة فيان أولت أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف المجالات (العسكرية والسياسية والاجتماعية). وتميزت بمواقفها الجريئة والحرة، حتى أصبحت مصدر للثقة والأمل لكافة المحيطين بها.

دير الزور

في السياق، نظّم مجلس الشعب في مدينة هجين بالتنسيق مع المجلس المدني بالمنطقة الشرقية في دير الزور مراسم استذكار للشهيدة، فيان صوران.

وشاركت في مراسم الاستذكار التي أقيمت في قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الشعب في هجين، ممثلات عن التنظيمات النسائية والأحزاب السياسية والكومينات ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس المحلية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في هجين، عايدة الجولان، كلمة، رفضت خلالها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إن المناضلة فيان صوران؛ تمثل صوت المرأة الحرة في عموم كردستان، وعلى هذا الأساس أصبحت ثورة روج آفا؛ ثورة المرأة الحرة".

وعاهدت بأن النساء في دير الزور سيصعدن من النضال حتى تحرير المرأة وحصولها على حريتها والدفاع عن قيّم المرأة والإنسانية جمعاء.

بدورها، ألقت عضوة لجنة المرأة، ختام حدو، محاضرة تحدثت خلالها عن حياة ومسيرة المناضلة فيان، وقوة إرادتها وسيرها على نهج القائد عبد الله أوجلان.

وشددت "على ضرورة سير النساء على طريق الشهيدة فيان النابع من إرادة المرأة؛ لتحقيق الحرية والنصر والانتفاضة في سبيل الحرية والكرامة".

وركزت ختام حدو "على رسالة الشهيدة فيان في أهمية قراءة كتب القائد عبد الله أوجلان وتطبيقها للتخلص من أزمات الشرق الأوسط وكشف المؤامرات"، مؤكدة أن "المناضلة فيان صوران؛ هي مثال المرأة الحرة".

(ع ع/ي م)

ANHA