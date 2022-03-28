​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا يستذكرون الشهيد عكيد

إحياء لأسبوع البطولة واستذكار للقائد العسكري الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، نُظمِت فعاليات مختلفة، في مختلف المناطق في شمال وشرق وسوريا.

ديرك

تجمع العشرات من أمهات السلام من نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر، أمام مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام من أجل استذكار شهداء أسبوع البطولة وحركة حرية كردستان، ولاستنكار العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

قرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، شهناز عبدو

وأكد البيان في مستهله على أن "الشعلة التي أوقدها مظلوم دوغان في سجن آمد ما زال لهيبها ينتشر في كافة أصقاع كردستان من أجل الحرية والخلاص من نير العبودية والاستبداد".

كما نددت أمهات السلام بأشد العبارات موقف العالم الصامت تجاه المؤامرة الدولية، داعيات إياه إلى التحرك السريع لاتخاذ قرارات صارمة تجبر الدولة التركية على تحرير القائد جسدياً والجلوس معه لحل القضية الكردية.

وتوجهت الأمهات خلال بيانهن إلى "سلطات إقليم كردستان والعائلة البرزانية" داعيات إياهما إلى "وقف التعامل مع الاستخبارات التركية على حساب قضية شعبنا الكردستاني، حيث لم يعد خافياً على أحد بأن هذه العائلة وعبر ارتباطها العضوي مع الدولة التركية أصبحت سندا لأردوغان وتنفذ مشاريعه الاحتلالية في جنوب كردستان لمواجهة مقاومة ونضال الكريلا".

واختتمت أمهات السلام بيانهن بمناشدة "أمهات الشهداء وأمهات السلام وكافة أبناء شعبنا في باشور الوقوف ورفض ممارسات هذه العائلة الخائنة".

كركي لكي

ونظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، صباح اليوم، مراسم لاستذكار الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، بمشاركة المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر، بالإضافة إلى أعضاء وإداريي مجالس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبية وقامشلو وتل تمر وعامودا وتل حميس.

وزينت الصالة بصور الشهيد عكيد، وصور شهداء من وحدات حماية الشعب (YPG) والمرأة (YPJ) وقوات الدفاع الشعبي (HPG) وقوى الأمن الداخلي، وايضاً أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وحزب العمال الكردستاني بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "بروح الوحدة الوطنية نقف صفاً في وجه خيانة PDK"، "تحالف PDK مع الاحتلال التركي خيانة عظمى"، "عاشت أخوة الشعوب الموت للخيانة".

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض بعدها سنفزيون عن المسيرة النضالية للشهيد عكيد (معصوم قورقماز).

ومن ثم قدمت فرقة جودي مجموعة من الأغاني الوطنية الثورية لتنتهي مراسم الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهداء.

كوباني

وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، استذكر العشرات من أهالي مقاطعة كوباني الشهيد عكيد (معصوم قرقماز) في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

وزينت صالة مركز باقي خدو للثقافة والفن بصور الشهيد عكيد وعدد من الشهداء.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها الهتافات والشعارات الممجدة للشهيد عكيد لتنتهي بها المراسم.

عين عيسى

في السياق ذاته استذكر اليوم أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي المحتلة، الشهيد عكيد خلال محاضرة عقدت في قاعة الاجتماعات بناحية عين عيسى.

المحاضرة التي نُظِمت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، حضرها العشرات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي المحتلة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لشهداء الحرية، ثم تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات، بكر حج عيسى، شرح من خلالها مراحل نضال حركة التحرر الكردستانية في وجه العقلية القومية الشوفينية للنظام التركي منذ سبعينات القرن الماضي.

وأشار حج عيسى إلى أن إطلاق حركة التحرر الكردستانية الكفاح المسلح لانتزع الحقوق المسلوبة للشعب الكردي، جرى بفضل نضال الشهيد عكيد قورقماز كونه أطلق الرصاصة الأولى في وجه الاحتلال التركي، حيث كان آنذاك رائد هذه الحركة وقائد "قوات تحرير كردستان".

وتطرق حج عيسى إلى الصفات التي تميز بها الشهيد عكيد التي أهلته منذ الصغر لرفض الفكر القومي أو تمجيد الدولة والنظام الشوفيني والقومي التركي القائم على تفضيل شعب معين وعرقية معينة على الشعوب الأخرى وتجاهل خصوصية الشعوب الأخرى وخاصةً الشعب الكردي للقضاء على ثقافته وصهره في بوتقتها.

وعاهد في ختام حديثه على مواصلة الدرب النضالي الذي شقه الشهيد عكيد ورفاقه لتحقيق الحرية والعدالة للشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة، وحيا نضال قوات الدفاع المشروع التي لا تزال تناضل وتقاوم هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها المحتل التركي وحربه التي يقودها طغمة حزب العدالة والتنمية.

لتنتهي المحاضرة بترديد الشعارات التي تمجد وتحيي الشهادة والشهيد عكيد.

حلب

كما نظمت وحدات حماية الشعب والمرأة مراسم استذكار للشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، في مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، في منطقة الشقيف بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

حضر المراسم العشرات من أهالي الحي، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، والمجالس والكومينات، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

بدأت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكر القيادي في وحدات حماية الشعب، شرفان عفرين الشهيد عكيد وجميع الشهداء الحرية.

وقال: "الشهيد عكيد أدى مسؤوليته التاريخية في حماية كردستان وشعبها، وإنقاذ الشعب الكردي من الظلم والإبادة".

وأشار إلى أنهم سيحاربون جميع المخططات والسياسات التي تمارس على شعوب المنطقة، مضيفاً: "فالرصاصة التي أطلقها الشهيد عكيد كانت منطلقاً لثورة نهضة الشعوب".

لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

هذا وأطلق الشهيد عكيد الطلقة الأولى من بندقيته في وجه الاحتلال التركي في 15 آب عام 1984 إيذاناً ببدء حركة التحرر الكردستانية الكفاح المسلح، فيما واستشهد رائدها الشهيد عكيد في جبال كابار في 28 آذار عام 1986.

(كروب/ س ر)

ANHA