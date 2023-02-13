​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا يرسلون 40 شاحنة من أجل المتضررين في المناطق المحتلة

وتجمعت القافلة التي تضم 40 شاحنة محملة بمساعدات قدمها أهالي شمال وشرق سوريا ضمن حملة "هنا سوريا" صباح اليوم الإثنين عند دوار الفروسية بالطرف الشمالي الغربي من مدينة الرقة، وانطلقت صوب معبر أم جلود تمهيداً لإيصالها إلى الشمال السوري المحتل، بعد تزويد الشاحنات بالوقود من قبل لجنة المحروقات في مجلس الرقة المدني.

وذكر الناشط طه الجفال، انطلقت صباح اليوم 40 شاحنة تم تجهيزها في شمال وشرق سوريا، وهي محملة بكل ما يلزم من محروقات وغيرها للوصول إلى أهلنا المنكوبين جراء الزلزال.

ودعا الجفال "المنظمات الدولية والحقوقية والتحالف الدولي بالضغط على النظام التركي والنظام السوري لفتح المعابر؛ لأن هذه القوافل لا صلة لها بالنزاعات السياسية أو الحروب"، مطالباً كافة الدول والمنظمات الدولية بالضغط وإجبار النظامين السوري والتركي على فتح المعابر؛ لتسهيل وصول قوافل المساعدات إلى أهلنا في المناطق المنكوبة".

وبحسب الجفال تم تجهيز 20 شاحنة من قبل أهالي الرقة، للانطلاق، في وقت لاحق صوب المناطق المتضررة، وتتضمن هذه القافلة مواد غذائية وحليب الأطفال وبطانيات وجميع المستلزمات.

(م خ/خ)

ANHA