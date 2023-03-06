​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا يقدمون واجب العزاء لذوي الراحل حكم خلو

توافدت اليوم الإثنين، مكونات شمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية إلى حي الناصرة في مدينة الحسكة؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشخصية الوطنية، حكم خلو الذي وافته المنية يوم أمس الأحد؛ نتيجة نوبة قلبية في قامشلو.

وأثنى المعزون على الدور الذي لعبه الراحل في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة خلال كلمات.

حيث قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر سليمان: "الرفيق حكم خلو رحل عنا جسداً وبقي معنا روحاً؛ لأنه كان أحد القامات الوطنية في سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص، وأحد المؤسسين للمشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثلة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا وأن نتمنى له المغفرة، والصبر والسلوان لذويه".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، كلمة قال فيها: "توديع الراحل، حكم خلو في هذه الفترة كانت خسارة كبيرة لنا كشعوب شمال وشرق سوريا وإدارة ذاتية، فنحن بحاجة لأشخاص مثله، غيورين على وطنهم ويعملون ليل نهار من أجل حماية مكتسبات شمال وشرق سوريا".

وأنهى حديثه، بالتأكيد "هذه الخيمة خيمة الإدارة الذاتية وعزاء الرحيل هو عزاؤنا، لذلك نعزي أنفسنا وعائلته على رحيل المناضل حكم ونتمنى الصبر والسلوان لذويه".

والراحل، حكم خلو أحد مؤسسي الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة (إقليم الجزيرة حالياً) عام 2014، وتولى مهمة أول رئيس مشترك للمجلس التشريعي في المقاطعة، كما أنه أول المساهمين في كتابة صياغة العقد الاجتماعي بمقاطعة الجزيرة.

(م ح)

ANHA