​​​​​​​أهالي شمال وشرق سوريا ينددون بالهجمات التركية المستمرة التي تستهدفهم

نظم الأهالي والمؤسسات المدنية والسياسية في شمال وشرق سوريا، سلسلة من الفعاليات المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة وتصعيده الأخير على منطقة شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) للاجئين، مؤكدين على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمحاكمة مرتزقة داعش.

مظاهرة في تل كوجر

وخرج المئات من أهالي ناحية تل كوجر في مظاهرة؛ للتنديد بالقصف التركي على شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال ومخيم مخمور في باشور (جنوب كردستان).

انطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد أوجلان في تل كوجر، ليتوقف المتظاهرون وسط الناحية، مرددين الهتافات المنددة بالعدوان التركي.

خلال المظاهرة، ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر، نواف خدعان، كلمة أكد فيها أن تركيا تسعى جاهدة لضرب الاستقرار في شمال وشرق سوريا.

وقال: "من هنا نقول كفى لاستهداف أرواح الأبرياء (..)، تركيا بدأت بأعمالها الإجرامية ويجب أن نكون صفاً واحداً ضد هجماتها البربرية، ونطالب كل الشعب أن ينتفض للدفاع عن أرضه".

مجلس قامشلو يؤكد على المضي قدماً في إرساء الأمة الديمقراطية

تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة، أدلى اليوم مجلس مدينة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس، سليمان أبو بكر.

المجلس لفت في بيانه إلى فشل مخطط الهجوم على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وقال إن "إرادة الشعوب استطاعت أن تنتصر، أما الاحتلال وراعي الإرهاب الأول أردوغان لم يتقبل مجدداً هزيمة الإرهاب الداعشي، لذا توجه بالانتقام مرة أخرى في ضرب المناطق المأهولة في ديرك ومخمور وشنكال، وهدفه ضرب الأمن والمكتسبات في مناطقنا. ولم يكتفِ بذلك بل ضرب البنية التحتية للمنطقة؛ لجعل الإنسان في حصار نفسي وإجباره على الهجرة".

مؤكداً "إننا شعوب شمال وشرق سوريا سوف نصعّد من قوة إرادتنا وتصميمنا في الوقوف في وجه جميع المخططات والمؤامرات"، معاهداً على المضي قدماً في تطبيق الإدارة الذاتية وإرساء مفهوم الأمة الديمقراطية.

كما دعا القوى الفاعلة والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف في وجه "الذهنية الإرهابية لأردوغان" وإيقاف تدخلاته في الشؤون الداخلية في المنطقة وجميع المناطق الأخرى في العالم، وفي الوقت نفسه، استنكر مجلس مدينة قامشلو الصمت الدولي، وقال: "نحن الشعب نعتبركم شركاء في جميع هذه الجرائم؛ لأنكم ترون كل ذلك ولا تحركون ساكناً".

مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الشرقي يدين الهجمات

في السياق نفسه، تجمّع العشرات من أسر الشهداء في ريف دير الزور الشرقي أمام مجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل العضوة رنا الصالح.

أدان مجلس عوائل الشهداء واستنكر بشدة "الأعمال الإجرامية" للفاشية التركية ومرتزقتها بحق شمال وشرق سوريا، مبيّناً أن هدف تركيا ومرتزقة داعش من هجماتهم الأخيرة هو ضرب أمن واستقرار المنطقة، واتباع سياسة الإبادة بحقها، ناهيك عن تغيير ديمغرافيتها.

واعتبر مجلس عوائل الشهداء صمت المجتمع الدولي دلالة على شراكته وتأييده للاحتلال التركي، داعياً الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية إلى الضغط على النظام التركي للحد من جرائمه والانسحاب من الأراضي المنطقة.

مجلس ناحية كفر نايا يدعو إلى تشكيل جبهة موحدة لطرد المحتل التركي

تجمّع اليوم، العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية التابعة لناحية كفر نايا، أمام مجلس الناحية في مقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، استنكاراً للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا ومخمور وشنكال.

قرئ البيان من قبل الإداري في لجنة الشبيبة بناحية كفر نايا، عبد الحميد العلي.

وأشار البيان إلى ازدياد وتيرة العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، مبيّناً أن "تركيا حالياً تنتقم من قوات سوريا الديمقراطية لمصلحة داعش لإفشالها الهجوم على سجن غويران".

مضيفاً أن تركيا تحاول احتلال الأراضي السورية بالتعاون مع مرتزقتها "وهذا المخطط أتى من مخرجات اجتماع أستانا الأخير، يتوضح وجود مؤامرة كبيرة لمحاولة القضاء على مشروع الإدارة الذاتية وتجربتها الديمقراطية التي نعيشها منذ 8 أعوام واختلاط دماء الشعوب مع بعض للدفاع عن أرضها".

واختتم البيان قائلاً "باسم أهالي ومجلس ناحية كفر نايا، ندين ونستنكر القصف الهمجي التركي على المدنيين في شمال وشرق سوريا وندعو جميع الشعب السوري أن يتحد ضمن جبهة موحدة؛ لطرد المحتل التركي من أراضينا والعيش بسلام ضمن سوريا ديمقراطية تعددية".

حزب سوريا المستقبل يشدد على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية ومحاكمة مرتزقة داعش

كما تجمّع العشرات أمام مبنى حزب سوريا المستقبل في الطبقة ووقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، قرأ بعدها عضو مجلس الحزب محمد اللايح ببيان إلى الرأي العام.

واستذكر الحزب في بيانه "شهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما عندهم من أجل حريتنا"، واستنكر المجازر والجرائم التي استهدفت الصغير قبل الكبير وآخرها في ديرك ومخمور وشنكال من قبل الطيران المسيّر والمدفعية التركية.

كما أشار الحزب إلى هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة، وأشاد بـ "ملاحم البطولة" التي سطرتها قوات سوريا الديمقراطية ضد "أخطر تنظيم إرهابي في العالم" على حد وصف حزب سوريا المستقبل، الذي أكد على "إننا أبناء المنطقة سوف ندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة".

وشدد الحزب على أن حل الأزمة السورية هو الاعتراف بالإدارة الذاتية، وطالب في ختام بيانه "المجتمع الدولي بتشكيل محاكم دولية لمحاكمة هؤلاء القتلة من داعش وإنهاء مخيمات أسر داعش في شمال وشرق سوريا".

(كروب/س ر)

ANHA