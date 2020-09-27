​​​​​​​أهالي ريف سري كانيه يتظاهرون ضد الاحتلال وممارساته

وقال مصدر من المنطقة لوكالتنا أنه خلال التظاهرة في قرية "قاطوف" جنوب سري كانيه، عبر الأهالي عن سخطهم للسياسات التركية في المنطقة والانتهاكات التي تتبعها، وأكدوا رفضهم التام لوجود المرتزقة وطالبوهم بالخروج من قراهم.

ونوه المصدر لوكالتنا، أن التظاهرة أتت عقب اقتحام مرتزقة "السليمان شاه" للقرية ومداهمتهم لعدد من المنازل واختطافهم عددًا من الشبان.

ولفت المصدر، أن المرتزقة قاموا قبل عدة أيام بمداهمة قرية قاطوف جنوبي، وقاموا باعتقال 5 أشخاص، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي يقدر بأكثر من 1500 دولار منهم.

وأوضح المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين بعد اعتقالهم إلى وجهة غير معلومة.

(د أ/هـ ن)

ANHA